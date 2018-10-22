【大橋通車】歷經多項考驗，９年「好事多磨」

《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》港珠澳大橋自２００９年底開工，可謂「９年磨一橋

」，若再加入最初的構思醞釀，更長達逾３０載。期間，大橋經歷「單雙Ｙ」之爭、司法覆核風

波、追加款項遭轟「大白象」、人工島移位及「山竹」的考驗，認真「好事多磨」。



＊傳憂深圳「截糊」，港力主「單Ｙ」方案＊



說到港珠澳大橋的原型，可追溯至合和（０００５４）主席胡應湘１９８３年向珠海提出的

「香港屯門－內伶仃島－珠海」的伶仃洋大橋構思，以及珠海１９８９年正式公布的伶仃洋大橋

戰略。

儘管伶仃洋大橋１９９７年底獲國務院批准立項，但遭遇９７亞洲金融危機的香港，為尋

找新的經濟增長點，２００２年向中央建議興建包括澳門在內的港珠澳大橋，並獲時任國務院總

理朱鎔基表態支持。

２００３年１月，特首董建華於施政報告提出，興建連接香港與澳門和珠三角西部的大橋；

同年８月，國務院正式批准粵港澳三地政府開展大橋前期工作，並成立工作協調小組。

協調小組成立之初，一度就大橋是「雙Ｙ（連接香港、澳門、深圳、珠海）」，還是「單Ｙ

（連接香港、澳門、珠海）」設計掀起爭議。據悉，深圳極力主張「雙Ｙ」方案，即在「香港大

嶼山－澳門－珠海拱北」的「單Ｙ」之外，另起兩條連接「淇澳島－中山」、「內伶仃島－蛇口

－屯門」的支線。

由於連接深圳恐令香港遭「截糊」，加上擔憂澳門未能承受來自深圳的車流，傳言港澳極力

主張「單Ｙ方案」，並於２００５年４月敲定，確認大橋３個落腳點分別為香港大嶼山石散石灣

、澳門東方明珠、珠海拱北，而深圳則另起「深中通道」。



＊司法覆核致造價飆，撥款密密遭轟大白象＊



隨著２００５年商定大橋３個落腳點、２００６年同意通關模式採用「三地三檢」，更關鍵

的「錢從何來」問題亦於２００８年拍板－－為確保大橋進度和未來收費水平，三地放棄原本設

想的ＢＯＴ（「建造、營運及移交」）模式，而採用政府全資興建。

其中，大橋主橋項目由內地、香港、澳門政府分別出資７０億、６７﹒５億、１９﹒５億元

，合計約１５７億元人幣，約佔主橋項目費用總額的４２％；餘下最終由三地向中國銀行牽頭銀

團貸款２２０億人幣，期限３５年；口岸及連接線則由粵港澳政府各自負責。

２００９年１２月，港珠澳大橋於珠海率先動工，而香港段工程則因一名東涌居民２０１０

年１月向高等法院提出環評報告司法覆核而一拖再拖。２０１１年４月，高院原訟庭判決環保署

署長敗訴，決定撤銷對大橋工程批出的環境許可證；同年９月，上訴庭判決環保署署長上訴得直

，大橋得以復工，惟工程造價因延誤等原因增加５４﹒６億元。

其後，立法會就大橋的各項撥款及追加撥款源源不絕，其中，就香港連線分別於２０１１年

撥款１６１﹒９億、２０１２年追加撥款８８﹒６億；就香港口岸人工島填海及口岸設施分別於

２０１１年撥款３０４﹒３億、２０１６年追加撥款５４﹒６億；就屯門至赤鱲角連接路於

２０１３年撥款４４７﹒９８億。

２０１７年１１月，運房局公布主橋工程超支約１００億元人幣，以香港最初分擔比例計，

香港需再額外承擔約５０﹒６億港元。



＊人工島飄移補漏ＶＳ防波堤「隨機安放」＊



上月吹襲香港的強颱風「山竹」，一度引發港珠澳大橋能否成功抵抗的關注，而稍早人工島

移位、防波堤扭工字塊疑被海水沖散，以及石屎磚壓力測試結果造假，亦引發結構安全疑雲。

去年中，港珠澳大橋香港口岸人工島爆出有多達２２個填海用的鋼筒，向外移位達３米以上

，佔鋼筒總數約四分之一的「飄移」事件。事後，港府及承建商對其加固，但此後仍有２個涉事

鋼筒外移情況，惟未達「嚴重」水平。

今年４月，大橋海底隧道的其中一個人工島防坡堤出現狗牙般參差不齊情況，疑似被海水沖

散，不過此後路政署解畫稱，此「隨機安放」設計具科學?合理及安全性，亦與施工吻合，並

無出現被沖散的情況，並確保能夠保護大橋隧道的表面結構。

而早前涉嫌大橋香港段石屎測試造價的兩名技術員，被分別判囚２２及３２個月，而政府須

作額外檢查有問題的混凝土磚，所涉公帑高達５８００萬港元。

