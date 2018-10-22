【大橋通車】表列港珠澳大橋醞釀、誕生大事記

《經濟通通訊社２２日專訊》「世紀工程」港珠澳大橋從規劃、動工、通車，牽動人力物力

遠超想像，最終創下世界建築史奇蹟。表列大橋醞釀、誕生大事記：



年份 事件

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１９８３年 合和（０００５４）主席胡應湘向珠海市提出「香港屯門－內

伶仃島－珠海」的伶仃洋大橋構思



２００２年 香港向中央建議興建港珠澳大橋，獲時任國務院總理朱鎔基表

態支持



２００３年８月 國務院正式批准粵港澳三地政府開展大橋前期工作，並成立工

作協調小組



２００５年４月 粵港澳三地政府確定大橋東岸登陸點為大嶼山散石灣，西岸澳

門登陸點為明珠點，珠海登陸點為拱北



２００６年７月 工作協調小組同意港珠澳大橋採用「三地三檢口岸」查驗模式



２００７年１０月 施政報告公布十大基建項目，港珠澳大橋是其中之一



２００８年８月 粵港合作聯席會議確定大橋主體工程採用「政府全額出資本金

方式」並明確三地政府各自出資額



２００９年４月 中國銀行確定為港珠澳大橋主橋項目貸款牽頭行，全額包銷

２２０億元人幣的項目貸款



２００９年１２月１５日 港珠澳大橋開工儀式在珠海舉行，國務院總理李克強出席



２０１１年 ５月島隧工程西人工島首個鋼圓筒打設成功，９月順利成島，

同月東人工島首個鋼圓筒順利振沉



２０１１年１２月１４日 港珠澳大橋香港口岸正式開工



２０１３年５月 海底隧道首節管節順利完成浮運、沉放和安裝任務，實現與

西人工島暗埋段的對接



２０１４年８月 海底隧道建設順利推進至最深處，已建隧道總長突破２千米



２０１７年１月 大橋主體工程組合梁橋面鋪裝全面完成



２０１７年３月 海底隧道全部３３節沉管全部安裝完畢，距最終合龍僅差

１２米，最終於５月２４日最終接頭焊接合龍完成



２０１７年７月 習近平考察港珠澳大橋香港段建設工地；大橋海底隧道暨大

橋主體工程順利貫通；西人工島主體建築順利封頂



２０１７年８月 東人工島主體建築結構正式封頂



２０１７年１２月３１日 大橋主體工程點亮全線燈光，至此，主體工程的施工任務基

本完成，基本具備通車條件

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（ｊｙ）

