《融天納地－溫天納》內地經濟有多穩，股市表現該如何？

《融天納地》目前，內地經濟最大的問題不完全在於外部壓力，而在於如何有效引導內地市

場信心。非常明顯，近期內地股市明顯波動和下滑，其中一大因素就是市場預期出現變化。因應

未來經濟環境的種種不確定性，影響了投資者的行為。



故此，近期官方不斷穩定市場預期，在今年頭三季度內地經濟數據公布當日，中共中央政治

局委員、國務院副總理劉鶴明確表示內地經濟整體上保持了穩中向好的基本態勢，歷史上積累的

各種風險和問題正在不可避免地水落石出，這是個必然的過程，要理性看待，內地經濟遇到的困

難和問題都是前進中的困難和問題。此外，人行行長易綱、證監會主席劉士余、銀保監會主席郭

樹清亦表態提振市場信心。



目前，內地經濟正加速分化。首先，消費領域在分化，支出增幅雖然在加快，但不能否定消

費降級的可能。其次，企業表現在分化，不同規模、不同所有制企業發展不均衡。第三、收入在

分化，在居民之間、政府與企業之間都呈現分叉性表現。最後，市場信心同樣在分化。在一系列

分化的形勢中，情況下，國家需要落實一系列法律細則及程序保證政策在執行過程中不出現偏差

。



此外，在財政及貨幣各方面宏觀政策亦需要作綜合配套，讓資源充分動員，發揮穩定市場預

期。當中，深化結構性改革是經濟長期穩定發展的必需，亦是提振市場長線信心的重要政策。



在社會保障領域，估計國家將充份準備突發環境的變化，應對出口製造業因應關稅措施導致

成本上升，甚至是企業倒閉風險。政策上，必須減少外貿企業損失，渡過難關，以穩定市場預期

。始終目前貿易戰帶來不穩及不確定性，但若內地結構性改革繼續前行，股市終有上山的一天。



日前，公布的財政數據中，財政收入增長速度繼續明顯下滑，為今年以來最低，財政收入的

下降主因正是因政府對內地企業減稅降費政策的陸續落地所致。判斷內地宏觀形勢，稅收收入增

長速度亦為年內最低，減稅影響浮現，內地９月份財政支出出現加快，預計今年中央整體財政收

支難有高增長。



與此同時，內地經濟第三季數據在上周公布，今年頭三季度ＧＤＰ同比增長速度為６﹒７％

，與上半年大體持平，第三季度６﹒５％則比第二季度下滑０﹒２個百分點。



今年頭三季度，投資、消費、貿易三頭馬車運作尚算平穩，固定資產投資整體增長速度雖然

較上半年有所放緩，但民間投資逆勢上升，社會消費品零售總額同比增長９﹒３％，與上半年大

體持平。貨物貿易進出口總額、出口額、進口額同比增長速度均高於上半年，尤其是第三季度進

出口總額比去年同期增長１３﹒８％，季度同比增長速度更創年內新高。



仔細觀察，在經濟發展上，產業結構發生了正面的變化，規模以上工業企業經營成本、負債

率都在下降，象徵著高質量發展方向的新經濟正在加速成長，高技術製造業和裝備製造業、工業

戰略性新興產業增加值同比增長速度均快於整體形勢。



第三季度內地經濟數據勝於預期，反映經濟韌性比想象中強。頭三個季度經濟同比增長速度

為６﹒８％、６﹒７％、６﹒５％，雖然有回落，但勝於早前悲觀預期，經濟增長仍在年初整體

中央預期之內。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

