《匯市一周－徐惠芳》美匯指數續強，觀望加歐議息

《匯市一周》本周三（２４日）及四（２５日），加拿大央行和歐洲央行均議息，雖然加拿

大９月ＣＰＩ遠不及預期，連續８個月維持在２％水平之上，但美國、加拿大、墨西哥三方協定

達成，加拿大或加息。意大利財政赤字預算或對貨幣政策影響，此外，英國「脫歐」協商再現曙

光，消息指，英國首相文翠珊將妥協，以解決愛爾蘭邊境問題。本周重要數據包括，歐元區１０

月製造業初值，美國９月耐用品訂單月率初值、美國第三季度實際ＧＤＰ年化季率初值等。



美匯指數上周突破９６﹒００水平，趨勢走強，其後，美國公布９月成屋銷售總數年化為

５１５萬戶，低於前值５３４萬戶和預期５３０萬戶，錄得逾兩年最大跌幅，也是連續第６個月

下滑，即使美國經濟維持廣泛增長，但樓市繼續表現疲軟。美元指數回軟至９６﹒００以下徘徊

，下方支持９５﹒１５、９４﹒６０、９４﹒２０。金價上周五（１９日）至歐市，反彈至每盎

司１２２６美元，升穿保歷加通道上軸，趨勢走強，下方支持每盎司１２０５、１１９０美元。



有消息指，英國將在「脫歐」協議中做出重大讓步，放棄對在愛爾蘭邊境問題上的堅持；在

英鎊反彈的帶領下，歐元兌美元收復１﹒１５關口，意大利亦透露出初步妥協意願，推動歐系貨

幣回升。歐元走勢向下。日圖顯示，歐元收於１０天均線以下，趨勢走弱。技術上，匯價要重新

收於１﹒１５３０上方，才利好後市，否則反覆向下。



加拿大８月零售銷售按月下降０﹒１％，預期０﹒３％；９月ＣＰＩ按月下降０﹒４％，預

期０﹒１％；加拿大９月ＣＰＩ按年２﹒２％，預期２﹒７％。加拿大９月ＣＰＩ數據大幅下滑

，遠不及預期，因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退，但ＣＰＩ年率仍連續８個月維持在

２％水平之上。美元兌加元升至１﹒３１１０水平，趨勢往上，下方支持１﹒３０５５、

１﹒２９８５。



美國能源資料協會（ＥＩＡ）公布，上周美國原油庫存增加６５０萬桶，為連續第四周增加

，是預期增加２２０萬桶的三倍。上周美國原油產量每日下降３０萬桶，至每日１０９０萬桶。

美國原油庫存升高，但中美貿易戰持續進行，加上沙特知名記者遇害影響下，紐約期油連續兩周

下跌。油價上周五至歐市，跌至每桶６８﹒７０美元爭持，上方阻力７０﹒１０、７３﹒５５美

元。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

