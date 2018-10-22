  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2018 12:03

《匯市一周－徐惠芳》美匯指數續強，觀望加歐議息

　　《匯市一周》本周三（２４日）及四（２５日），加拿大央行和歐洲央行均議息，雖然加拿
大９月ＣＰＩ遠不及預期，連續８個月維持在２％水平之上，但美國、加拿大、墨西哥三方協定
達成，加拿大或加息。意大利財政赤字預算或對貨幣政策影響，此外，英國「脫歐」協商再現曙
光，消息指，英國首相文翠珊將妥協，以解決愛爾蘭邊境問題。本周重要數據包括，歐元區１０
月製造業初值，美國９月耐用品訂單月率初值、美國第三季度實際ＧＤＰ年化季率初值等。
　
　　美匯指數上周突破９６﹒００水平，趨勢走強，其後，美國公布９月成屋銷售總數年化為
５１５萬戶，低於前值５３４萬戶和預期５３０萬戶，錄得逾兩年最大跌幅，也是連續第６個月
下滑，即使美國經濟維持廣泛增長，但樓市繼續表現疲軟。美元指數回軟至９６﹒００以下徘徊
，下方支持９５﹒１５、９４﹒６０、９４﹒２０。金價上周五（１９日）至歐市，反彈至每盎
司１２２６美元，升穿保歷加通道上軸，趨勢走強，下方支持每盎司１２０５、１１９０美元。
　
　　有消息指，英國將在「脫歐」協議中做出重大讓步，放棄對在愛爾蘭邊境問題上的堅持；在
英鎊反彈的帶領下，歐元兌美元收復１﹒１５關口，意大利亦透露出初步妥協意願，推動歐系貨
幣回升。歐元走勢向下。日圖顯示，歐元收於１０天均線以下，趨勢走弱。技術上，匯價要重新
收於１﹒１５３０上方，才利好後市，否則反覆向下。
　
　　加拿大８月零售銷售按月下降０﹒１％，預期０﹒３％；９月ＣＰＩ按月下降０﹒４％，預
期０﹒１％；加拿大９月ＣＰＩ按年２﹒２％，預期２﹒７％。加拿大９月ＣＰＩ數據大幅下滑
，遠不及預期，因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退，但ＣＰＩ年率仍連續８個月維持在
２％水平之上。美元兌加元升至１﹒３１１０水平，趨勢往上，下方支持１﹒３０５５、
１﹒２９８５。
　
　　美國能源資料協會（ＥＩＡ）公布，上周美國原油庫存增加６５０萬桶，為連續第四周增加
，是預期增加２２０萬桶的三倍。上周美國原油產量每日下降３０萬桶，至每日１０９０萬桶。
美國原油庫存升高，但中美貿易戰持續進行，加上沙特知名記者遇害影響下，紐約期油連續兩周
下跌。油價上周五至歐市，跌至每桶６８﹒７０美元爭持，上方阻力７０﹒１０、７３﹒５５美
元。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN