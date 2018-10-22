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即市新聞

22/10/2018 12:00

《金石為開－黃威》金價整固蓄能，仍可看高一線

　　《金石為開》美聯儲會議紀要顯鷹派刺激了上周美元走勢，加上意大利財政問題以及英國脫
歐問題懸而未決消耗市場耐心，助推美元指數觸底反彈。不過金價表現依然不俗，於周一進一步
走高後顯示出較強的抗跌性，全周累計上漲０﹒７％。在避險需求的支撐下，ＥＴＦ開始重新買
入黃金，投機性空頭也在尋求離場。
　
　　美聯儲９月會議紀要顯示，全體與會官員都認為繼續循序漸進加息是適合的，且多位官員接
受利率暫時高於聯儲目標水平，可見美聯儲對於當前加息計劃的執行十分堅決。會議紀要令市場
對於１２月加息的預期得到鞏固，美元轉強及美債收益率的彈升一度打壓黃金。不過整體來講，
市場早前已經大致消化了加息因素，１０年期美債收益率逐漸穩定於３﹒２％，因此金價受到的
壓力有限。
　
　　動盪的股市及地緣政治因素則繼續支撐黃金。過去一周美股依然未能穩定下來，標普５００
指數兩度衝高都無功而返，全周幾乎收平。恐慌指數ＶＩＸ維持在２０附近，顯示投資者仍對後
市留有戒心。此外，沙特記者失蹤事件繼續發酵，美國在這一問題上進退維谷，中東局勢可能會
變得更加混亂。這些因素都促使了黃金買盤的回歸，ＳＰＤＲ已是連續兩周增持黃金；ＣＦＴＣ
投機性淨多頭合約大幅增加５５８４２手至１７６６７手，終結了連續９周的淨空倉狀態。
　
　　黃金的第一波上漲主要由空頭回補推動，金價在急升之後顯現出較強的穩定性，整體回吐幅
度不足反彈的０﹒３８２倍，表現強勢。短線金價於１２２０至１２３２美元一帶形成整固區間
，預計蓄勢後還會有買盤跟進，建議投資者掌握好低吸節奏。本周重點關注美國三季度ＧＤＰ初
值、９月耐用品訂單初值及歐元區１０月製造業ＰＭＩ初值。《六福金融分析師　黃威》

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