《陶冬天下－陶冬》英脫歐延期談判，美聯儲溫和收縮

《陶冬天下》市場的觀望氣息依然濃厚，不過美中股市不約而同地出現了抄底盤入場，為肅

殺的風險資產市場帶來一絲暖意，反彈能夠持續多久則取決於基本面因素，取決於公司盈利前景

、宏觀增長環境和貨幣政策走向。上周第一個宏觀事件來自美國聯儲９月例會的會議紀要，文件

顯示公開市場委員會成員對通脹前景感到憂慮，願意將利率逐步提升到中性水平，甚至略高，美

國十年期國債利率反彈至３﹒２％。第二個宏觀事件是中國第三季度經濟增長６﹒５％，內在增

長動力不足問題尚未解決，但是政府高官出來強勢喊話，Ａ股出現反彈。第三個宏觀事件是沙特

阿拉伯殺害記者一案爆出細節，美國聲言制裁，沙特威脅反擊，原油價格所受影響不大。第四個

宏觀事件是歐盟峰會拒絕了英國政府提出的脫歐方案，英鎊輾轉回落，直至周末傳出文翠珊政府

考慮接受布魯塞爾的愛爾蘭貿易邊界劃分方法，英鎊匯率出現反彈。筆者認為風險資產市場在之

前的恐慌性拋售之後，仍在尋求方向，未來兩周的宏觀數據、企業盈利、政策性言論對大市有較

大的影響。



英國距離脫離歐盟只剩下五個多月的時間，其政府在於歐盟談判脫歐後關稅安排上卻依然舉

步維艱。文翠珊政府一方面面對歐盟懲罰叛徒的冷待，另一方面必須顧及國內不同政治勢力的訴

求，在提出的脫歐後貿易安排上兩邊不討好。這種艱難的政治處境下，英國政府提出的方案始終

不得要領，歐洲首腦們在上周聽取英國最新建議後甚至拒絕為此議題在１１月再召開峰會，英國

的下一個提議起碼要等到１２月才有過關的機會，而現在距離明年三月脫歐期限只剩下１６０天

了。文翠珊在歐洲峰會挫敗後示意願意將里斯本５０條款的談判時間延長到２０２０年底，換言

之，英國仍然留在歐盟共同市場內，繼續繳納歐盟預算費用，仍然享受歐盟內關稅，但是在歐盟

內不再享有話語權、決策權。此舉給英國更多的時間來完成貿易談判，但是也冒著國內脫歐派的

反彈。筆者認為英國在現有期限內完成談判的機會不大，延長期限可能是新的機會，對此歐洲也

會積極回應，畢竟硬脫歐受傷害的不僅是英國，同時也是與英國有關聯的所有歐洲企業，尤其是

金融業。在此邏輯下，筆者認為英鎊短期見底。不過英國真正走出生天，需要的不是更長的談判

路途，而是抵達談判終點。



聯儲公開市場委員會的會議紀要證實了貨幣政策決策者對宏觀環境的審慎態度，其利率政策

應該用ｍｏｄｅｓｔｌｙ ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｖｅ（溫和收縮）來形容。這種態度其實聯儲並

非第一次表達，只是市場一直不太相信，利率期貨市場的價格與前瞻性指引中的點陣圖相距頗遠

便是一個例證。市場與聯儲對未來意見不一致很常見，很多時候最終證明市場是對的。這次聯儲

暗示會將利率逐步提高到中性水平甚至略高，有其道理。工資上漲在加速，這個對服務業通脹影

響巨大；石油價格在高位徘徊，汽油漲價會帶來一連串的後果。美國的核心通脹已經達到政策目

標，聯儲或可以無視一兩個月的物價「超支」，但是迴旋空間十分有限。此時作為美國物價水平

守護神的聯儲必須做事，而且言語上做足功夫也有其政治需要。如果美國經濟增長能夠維持３％

左右的增長，明年每季度加息一次是完全可能的。



本周市場焦點是美國第三季度ＧＤＰ和核心ＰＣＥ。預計ＧＤＰ增長高位回落，仍可達到３

﹒４％的速度，看點是企業投資會不會因為貿易糾紛而放緩。聯儲會議紀要發布後大家對ＰＣＥ

通脹更加敏感。歐洲央行的例會不會有政策舉動，加拿大央行則可能加息２５點。沙特下周召開

Ｆｕｔｕｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ，這個被宣傳為沙漠上的達沃斯

論壇因為記者謀殺案而遭到其他國家政府官員、企業領袖的抵制。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

