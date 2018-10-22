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即市新聞

22/10/2018 12:23

【本港樓市】港島東嘉亨灣兩房減價１６５萬元，以１０３５萬元沽

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產表示，樓市氣氛轉差，二手交投減慢。部分業主調低
價錢，吸引買家睇樓，少數業主願意大幅度減價，成交可配合。
　　成交單位為西灣河嘉亨灣１座低層Ｇ室，實用面積４９９平方呎，建築面積６７５平方呎，
２房間隔，景觀開揚，可望部分海景。業主９月時放盤，叫價１２００萬元，有見市況波動，最
終劈價１６５萬元以１０３５萬元將單位易手，折合平均實用呎價２０７４１元。
　　原業主於２０１０年９月以５３５萬元買入單位，持貨８年，帳面獲利５００萬元，單位升
值９３％。（ｃｙ）

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