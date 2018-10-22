  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2018 12:35

【項目截標】港鐵何文田站第二期暫收至少４標書，包括長實及華懋

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）何文田站第二期物業發展項目今日下午截
標，據現場所見投標反應未算踴躍，暫收取至少４份標書，參與發展商包括長實（０１１１３）
及華懋集團。
　　項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平方呎，提供約９００至１０００個住宅單位。預期
落成年份為２０２４年。在市場不明朗因素下，項目估值獲下調約一成，目前預期地價估值介乎
１０２﹒２億至１２８億元，每方呎樓面地價介乎１﹒６萬至２萬元。（ｋｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN