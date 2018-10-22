【項目截標】港鐵何文田站第二期暫收至少４標書，包括長實及華懋

《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）何文田站第二期物業發展項目今日下午截

標，據現場所見投標反應未算踴躍，暫收取至少４份標書，參與發展商包括長實（０１１１３）

及華懋集團。

項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平方呎，提供約９００至１０００個住宅單位。預期

落成年份為２０２４年。在市場不明朗因素下，項目估值獲下調約一成，目前預期地價估值介乎

１０２﹒２億至１２８億元，每方呎樓面地價介乎１﹒６萬至２萬元。（ｋｙ）

