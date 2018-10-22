《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產表示，太古城１０月暫錄得７宗成交，較９月份只有
２宗買賣明顯加快，二手睇樓量也比上月倍數增加，相信陸續會有買賣成交。
分行促成成交單位為太古城東山閣高層Ｄ室，實用面積７６２平方呎，建築面積８５７平方
呎，３房套間隔，近期叫價１５８０萬元，最終減價１２０萬業主以１４６０萬元將單位易手，
折合平均實用呎價１９１６０元。
原業主於２００６年９月以３８０萬元買入單位，持貨１２年，帳面獲利１０８０萬元，單
位升值２﹒８倍。（ｃｙ）
22/10/2018 13:53
【本港樓市】太古城三房減價１２０萬元，以１４６０萬元沽出
《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產表示，太古城１０月暫錄得７宗成交，較９月份只有
２宗買賣明顯加快，二手睇樓量也比上月倍數增加，相信陸續會有買賣成交。
分行促成成交單位為太古城東山閣高層Ｄ室，實用面積７６２平方呎，建築面積８５７平方
呎，３房套間隔，近期叫價１５８０萬元，最終減價１２０萬業主以１４６０萬元將單位易手，
折合平均實用呎價１９１６０元。
原業主於２００６年９月以３８０萬元買入單位，持貨１２年，帳面獲利１０８０萬元，單
位升值２﹒８倍。（ｃｙ）
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