《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）何文田站第二期物業發展項目已截標，據
現場所見收取至少８份標書，參與發展商包括嘉里建設（００６８３）、長實（０１１１３）、
恆地（０００１２）及華懋。長實、恆地及嘉里建設皆表明獨資投地。
項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平方呎，提供約９００至１０００個住宅單位。預期
落成年份為２０２４年。
在市場不明朗因素下，項目估值獲下調約一成，目前預期地價估值介乎１０２﹒２億至１２
８億元，每方呎樓面地價介乎１﹒６萬至２萬元。（ｋｙ）
22/10/2018 14:01
【項目截標】港鐵何文田站第二期已截標，至少收長實嘉里等８標書
《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）何文田站第二期物業發展項目已截標，據
現場所見收取至少８份標書，參與發展商包括嘉里建設（００６８３）、長實（０１１１３）、
恆地（０００１２）及華懋。長實、恆地及嘉里建設皆表明獨資投地。
項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平方呎，提供約９００至１０００個住宅單位。預期
落成年份為２０２４年。
在市場不明朗因素下，項目估值獲下調約一成，目前預期地價估值介乎１０２﹒２億至１２
８億元，每方呎樓面地價介乎１﹒６萬至２萬元。（ｋｙ）
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