《經濟通通訊社２２日專訊》雷蛇（０１３３７）宣布，控股股東Ｃｈｅｎ
Ｆａｍｉｌｙ （Ｈｉｖｅｍｉｎｄ）已向瑞士銀行（香港分行）抵押３﹒２３億股普通股，佔
已發行股本約３﹒５９％。Ｃｈｅｎ Ｆａｍｉｌｙ （Ｈｉｖｅｍｉｎｄ）由主席陳民亮設立
。
陳民亮實益持有公司已發行股本之３０﹒３４億股普通股，佔已發行股本約３３﹒７５％。
公司指，質押股份之抵押本身，將不會影響陳民亮之控股股東地位或公司之正常營運。（ｈｍ）
22/10/2018 08:07
雷蛇（０１３３７）主席質押３﹒６％股份予瑞士銀行
《經濟通通訊社２２日專訊》雷蛇（０１３３７）宣布，控股股東Ｃｈｅｎ
Ｆａｍｉｌｙ （Ｈｉｖｅｍｉｎｄ）已向瑞士銀行（香港分行）抵押３﹒２３億股普通股，佔
已發行股本約３﹒５９％。Ｃｈｅｎ Ｆａｍｉｌｙ （Ｈｉｖｅｍｉｎｄ）由主席陳民亮設立
。
陳民亮實益持有公司已發行股本之３０﹒３４億股普通股，佔已發行股本約３３﹒７５％。
公司指，質押股份之抵押本身，將不會影響陳民亮之控股股東地位或公司之正常營運。（ｈｍ）
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