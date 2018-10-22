【企業盈警】中盈（７６６）料中期虧損大增，應收貸款減值虧損升

《經濟通通訊社２２日專訊》中盈（００７６６）宣布，預期截至２０１８年９月３０日止

中期虧損淨額將按年大幅增加，主要由於債務人破產及重組法院判令，導致公司於９月３０日之

應收貸款減值虧損增加。公司預期１１月刊發業績。（ｈｍ）

