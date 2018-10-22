《經濟通通訊社２２日專訊》中盈（００７６６）宣布，預期截至２０１８年９月３０日止
中期虧損淨額將按年大幅增加，主要由於債務人破產及重組法院判令，導致公司於９月３０日之
應收貸款減值虧損增加。公司預期１１月刊發業績。（ｈｍ）
22/10/2018 08:09
【企業盈警】中盈（７６６）料中期虧損大增，應收貸款減值虧損升
《經濟通通訊社２２日專訊》中盈（００７６６）宣布，預期截至２０１８年９月３０日止
中期虧損淨額將按年大幅增加，主要由於債務人破產及重組法院判令，導致公司於９月３０日之
應收貸款減值虧損增加。公司預期１１月刊發業績。（ｈｍ）
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