【Ｗｅｂｂ名單】百德國際（０２６６８）主席增持１５萬股

《經濟通通訊社２２日專訊》百德國際（０２６６８）宣布，主要股東、主席兼行政總裁王

建，於上周五（１９日）購入１５萬股公司股份，佔公司已發行股本０﹒０１％，平均作價每股

０﹒２１元，涉資３﹒１５萬元。完成後，其持有公司３﹒９６億股，佔已發行股本約

１３﹒６７％。

該股上周五（１９日）被Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ列為建議不宜持有之２６隻股份之一。

（ｈｍ）

