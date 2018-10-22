《經濟通通訊社２２日專訊》百德國際（０２６６８）宣布，主要股東、主席兼行政總裁王
建，於上周五（１９日）購入１５萬股公司股份，佔公司已發行股本０﹒０１％，平均作價每股
０﹒２１元，涉資３﹒１５萬元。完成後，其持有公司３﹒９６億股，佔已發行股本約
１３﹒６７％。
該股上周五（１９日）被Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ列為建議不宜持有之２６隻股份之一。
（ｈｍ）
22/10/2018 08:08
【Ｗｅｂｂ名單】百德國際（０２６６８）主席增持１５萬股
《經濟通通訊社２２日專訊》百德國際（０２６６８）宣布，主要股東、主席兼行政總裁王
建，於上周五（１９日）購入１５萬股公司股份，佔公司已發行股本０﹒０１％，平均作價每股
０﹒２１元，涉資３﹒１５萬元。完成後，其持有公司３﹒９６億股，佔已發行股本約
１３﹒６７％。
該股上周五（１９日）被Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ列為建議不宜持有之２６隻股份之一。
（ｈｍ）
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