《經濟通通訊社２２日專訊》麗新製衣（００１９１）宣布，預期截至２０１８年７月３１
日止年度綜合溢利，較２０１７年度的１４﹒５７億元，錄得大幅上調，主要由於投資物業之重
估值大幅增加所致。公司料本周四（２５日）刊發業績。（ｈｍ）
22/10/2018 08:09
【企業盈喜】麗新製衣（１９１）料年度純利大升，物業估值急增
《經濟通通訊社２２日專訊》麗新製衣（００１９１）宣布，預期截至２０１８年７月３１
日止年度綜合溢利，較２０１７年度的１４﹒５７億元，錄得大幅上調，主要由於投資物業之重
估值大幅增加所致。公司料本周四（２５日）刊發業績。（ｈｍ）
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