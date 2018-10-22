【企業盈喜】麗新製衣（１９１）料年度純利大升，物業估值急增

《經濟通通訊社２２日專訊》麗新製衣（００１９１）宣布，預期截至２０１８年７月３１

日止年度綜合溢利，較２０１７年度的１４﹒５７億元，錄得大幅上調，主要由於投資物業之重

估值大幅增加所致。公司料本周四（２５日）刊發業績。（ｈｍ）

