《日入而息》中央救市Ａ股大奇蹟日，港股漲５９１點，成交千一億

《今天重點》﹡北上資金淨流出逾８億人幣，南下額度用８﹒８％

﹡北上全日額度用０﹒７％，南下全日用３﹒２％

﹡港鐵：何文田站第二期物業發展項目接獲８份標書



《即日市況》﹡滬指再升４％，港股收２６１５３漲５９１點破十天線，成交千一億



《深滬股市》﹡滬綜指收漲４％，真金維穩成交飆至４２００億元



《美元匯價》﹡若歐央會議訂加息時間表，將有利歐元走勢；歐元最新報１﹒１５０５╱１

０，日圓最新報１１２﹒８２╱８７



《公司業績》﹡山東新華製藥（００７１９）首三季純利升１１％至１﹒９億元人民幣



《公司資訊》﹡ＡＸＡ安盛與匯豐合推醫療保險產品，每年保障額最高達５００萬元

﹡新世界發展（０００１７）申請強拍重建皇都戲院大廈

﹡中駿集團（０１９６６）獲得最多３﹒９億港元定期貸款

﹡Ｈｏｎ Ｃｏｒｐ（０８２５９）今起招股，入場費約２４２４元

﹡太古（０００１９）委任郭鵬為非常務董事

﹡中弘海南如意島項目遭司法凍結，轉手套現計劃或泡湯；中弘股份

（００９７９）三日內增１４億逾期債，拖欠債務達７８億元

﹡泰錦（０８３２１）主席劉景順等減持逾１７％股權，涉資１３２０萬

﹡浩澤淨水（０２０１４）停牌以待刊發配售可換股債券公告

﹡悅達礦業（００６２８）擬將公司中文名更改為「悅達國際」

﹡正恆國際（００１８５）以１﹒１４億元人民幣收購鄭州市商業土地使用權

﹡港鐵（０００６６）何文田站第二期物業發展項目接獲８份標書

﹡騰訊投資同程藝龍冀本周獲批在港上市申請

﹡中油燃氣（００６０３）中標陝西省管道燃氣特許經營項目



《國企紅籌》﹡中國建築（０３３１１）首九月經營溢利按年升１６％

﹡兗煤（０１１７１）第三季煤產量升１５％，銷量升兩成

﹡聯通（００７６２）９月４Ｇ用戶淨增數減慢至３００﹒５萬戶

﹡山東新華製藥（００７１９）擬入標收購化工原料及原料藥公司權益



《神州民企》﹡李寧（０２３３１）第三季同店銷售按年增１０－２０％

﹡中國奧園（０３８８３）再獲主席增持３００萬股



《中國要聞》﹡住建部表示首９月棚改開工５３４萬套，佔目標９２％

﹡旅遊獨角獸馬蜂窩被曝點評造假，抄襲對家充大流量

﹡財政部表示９月全國銷售彩票４１８億元，增長１３％

﹡網信辦擬規定實施區塊鏈使用者實名制

﹡錢爸爸平台投資目標疑造假，深圳警方凍結資金封房產

﹡廣州珠江實業董事長鄭暑平嚴重違紀違法被查

﹡上交所表示將做好股權質押風險管理應對方案

﹡上交所深交所中基協齊出手，「拆雷」股權質押

﹡中證報表示２５００點重塑預期，長線投資已具安全邊際

﹡官媒表示高層領導集中表態極罕見，Ａ股將迎新的春天

﹡劉士余稱鼓勵私募參與企業重組、債轉股以及股權融資；放寬公司股份回購

規定助穩定資本市場預期

﹡人行１２００億逆回購利率持平，連續第二日淨投放；人行馬駿稱將有一系

列提升市場信心的政策舉措

﹡內地個稅抵扣細則出爐：月入２萬元可減稅超七成

﹡滬１６家網約車平台企業被聯合約談、要求限期整改

﹡廣州南沙投促局表示恆大ＦＦ南沙基地仍在建設中，不受雙方糾紛影響

﹡內地首批三隻央企ＥＴＦ規模料達５００億元人民幣

﹡橋水基金首隻中國境內私募基金上周完成備案

﹡國家能源局表示９月全社會用電量增８％

﹡外媒表示四中全會料１１月上旬召開，聚焦深化改革

﹡醫療新規今二審，藥企低於成本價競投將遭罰

﹡安徽省將實施重點行業錯峰生產，禁再新增化工園區

﹡公司法修改擬完善股份回購規定，延長回購股份期限

﹡雲海金屬引國企寶鋼系入局，大股東放棄部分表決權

﹡商務部表示消費對經濟增長基礎性作用持續增強

﹡習近平事隔六年再到廣東考察，下午考察廣東橫琴；習近平到珠海橫琴考察

，料將出席大橋開通儀式

﹡上海到２０２０年將完成４０萬名農民職業培訓



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報９９７４﹒２８點



《其他消息》﹡周三起最快９個字穿梭港珠澳，全球最長海底隧道吸睛

﹡運輸署表示往珠海澳門的首發穿梭巴周三９時１５分開出

﹡澳門邊檢將採「合作查驗、一次放行」新通關模式

﹡議員憂開通初期會有車流壓力

﹡陳帆稱開通首階段會安排５０００輛中港車牌使用大橋

﹡劉怡翔訪問德國瑞士推廣本港金融服務

﹡屋宇署８月批出２３份建築圖則及２３份入伙紙

﹡黃嘉純接替黃天祐為投資者教育中心主席

﹡紅磡站調委會首次正式聆訊，兩顧問公司被納入涉事方；泛迅否認以欺詐方

式剪鋼筋，禮頓質疑中科為錢作指控

﹡何文田站二期項目今截標，中原萊坊調低估值一成；測量師表示何文田站招

標反應乎預期，料發展商出價保守

﹡美聯表示第３季商舖註冊量按季跌兩成，料本季維持低位

﹡深股通額度全日用３﹒４１億元；滬股通額度全日流出８﹒１６億元

﹡本港８月動工私宅僅４０１伙，全年兩萬單位恐難達標

﹡因特首及行會成員出席港珠澳橋開通儀式，行會明休會

﹡林鄭出席港珠澳橋開通儀式後，同日赴京拜訪中央部委

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