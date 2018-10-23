《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３１７．４１ 跌 １２６．９３點╱０．５０％
標普５００ ２７５５．８８ 跌 １１．９０點╱０．４３％
納斯達克 ７４６８．６３ 升 １９．６０點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７０４２．８０ 跌 ７．００點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １１５２４．３４ 跌 ２９．４９點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０５３．３１ 跌 ３１．３５點╱０．６２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．７８，歐元兌美元１．１４６７
23/10/2018 08:02
《日出而作》美股挫１２６點，鎊匯跌脫歐談判欠進展，油金變動小
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３１７．４１ 跌 １２６．９３點╱０．５０％
標普５００ ２７５５．８８ 跌 １１．９０點╱０．４３％
納斯達克 ７４６８．６３ 升 １９．６０點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７０４２．８０ 跌 ７．００點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １１５２４．３４ 跌 ２９．４９點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０５３．３１ 跌 ３１．３５點╱０．６２％
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