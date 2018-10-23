《盤前攻略》外圍動盪美元持續反彈，人幣走弱港股二萬六水平拉据

《經濟通通訊社２３日專訊》投資者關注本周美股多隻重磅股第三季業績，加上市場仍觀望

中美貿易戰的發展，以及觀望意大利與歐盟就財政預算爭拗的發展，Ａ股昨日急升未能帶動美股

表現，道指早段曾升１１７點，收報２５３１７點，跌１２６點。標指收報２７５５點，跌１１

點。納指報７４６８點，升１９點。歐股方面，市場繼續觀望意大利預算案問題及英國脫歐談判

進展，英法德三大指數跌幅介乎７點至３１點。



＊英國脫歐磋商未有突破，意大利政治危機帶動美元反彈＊



港股夜期收報２５９９０點，跌１４２點，低水１６３點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１４７點，報２６００６點。預託證券造價個別發展，騰訊升

０﹒４２％，折合港元報２９２﹒４１元。匯控挫１﹒６９％，折合港元報６３﹒２７元。中行

跌０﹒６７％，折合港元報３﹒３２元。國壽揚０﹒１３％，折合港元報１７﹒８４元。中石油

跌０﹒３０％，折合港元報６﹒０１元。友邦挫０﹒３２％，折合港元報６４﹒４４元。中海油

走低１﹒２４％，折合港元報１４﹒３６元。中石化挫１﹒３７％，折合港元報６﹒５０元。

有消息稱，英國與歐盟在圍繞北愛爾蘭的問題上仍未有共識，意大利財政預算的政治不確定

性仍然持續，拖累英鎊及歐元受壓，帶動美匯指數反彈０﹒３１％，收報９６﹒０１３。



＊美國再就貿易問題指責中國，兩國緊張關係有升溫跡象＊



隨著中央連日救市，所收之成效亦較以往巨大，滬指連續兩日勁彈１６８點，亦帶動港股於

上周五（１９日）創下的１７個月低位２５０９０點大幅回升至昨日高位２６２３４點，即兩日

反彈１１４４點，故短線出現技術回吐亦不足為奇。另外，中央近日亦同時推出一系列利好政策

，繼人行再增加再貸款和再貼現額度１５００億元人民幣後，接連有減稅及針對股權質押問題等

措施出台，料Ａ股及港股下行壓力可暫時減退。

不過，外圍仍風高浪急，中美貿易談判仍擱置中，美方更指中方缺乏誠意化解兩國貿易爭端

，令中美貿易戰再有升溫跡象外；意大利新一份財政預算所帶來的政治危機仍有待解決，令美元

進一步上揚，不利人民幣反彈。同時，美國債息持續高企，影響資金流入股市，從而限制港股反

彈之勢，料港股升幅不會太大，估計短線會於２６０００關口附近拉据，廿天線（２６５６８點

）有相當阻力。（ｔｔ）

