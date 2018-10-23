【嚟緊炒Ｄ乜】中國燃氣受惠「煤改氣」國策，行業龍頭買得過！

《經濟通通訊社記者黃嘉曦２３日報道》與石油、煤炭等能源相比，天然氣擁有清潔、安全

、易儲存、能源利用率高的各種優點。在中國環境污染愈來愈嚴重的大前提下，天然氣自然從云

云能源選擇入面脫穎而出。另外，去年「煤改氣」及相關環保政策帶動下，中國天然氣需求大幅

增加，供應不能滿足市場需求，因此天然氣價格於早前更被推至歷史高位。主要於中國從事投資

、建設、經營城市燃氣管道基礎設施的中國燃氣（００３８４）亦受消息帶動，股價上半年一路

向上走高，之後隨市回吐。隨著冬季採暖高峰臨近，中國燃氣作行業龍頭企業，投資前景仍看好

。



＊資本投資大幅增加，業務拓展多元化＊



先看財務數據。中國燃氣截至２０１８年３月底止年度經營活動的現金流為６４﹒５億元，

２０１７年同期為４１﹒２億元，同比增長５７％，反映而銷售業務持續增長；而投資活動現金

流則繼續為負數，２０１７年度同期淨流出４１﹒１億元，而２０１８年度淨流出７１﹒７億元

，當中添置物業廠房及設備投資６３﹒４億元，比上年同期大增１﹒４倍，意味著公司持續增加

產能擴大業務版圖。

從該公司損益表看，２０１８年３月底止年度營業額５２８﹒３億元升幅達６５％；毛利亦

大幅走高近四成報１１６﹒７億元，表示天然氣業務持續為該公司帶來可觀盈利。

遇上經濟前景不明朗之時，企業流動資產更顯重要。在中燃氣公布的資產負債表顯示，視為

流動性最高的現金及相關銀行結存由２０１７年３月底的４７﹒３億元，大幅增至２０１８年３

月底的８２﹒５億元，增加約７５％。整體而言，中燃氣２０１８年３月底流動資產

２４８﹒８億元，較上年同期增加６２％。償債能力方面，即使２０１８年度的融資活動明顯增

加，該公司３月底流動比率以及速動比率仍錄得０﹒９倍及０﹒８倍，意味着公司沒有太大的周

轉問題。



＊國家推進天然氣發展，投資潛力無限＊



從國家政策方面來看。內地今年下半年積極改善天然氣價格機制，以希望推進油氣改革方案

，意味着天然氣市場的進展將加快。早前，國務院亦要求加大天然氣勘探開發力度，並力爭至２

０２０年底前，達成２０００億立方米以上的天然氣產量目標。同時，中國國際能源署亦預測，

明年中國將會成為全球最大的天然氣進口國。由以上因素所見，內地天然氣業務發展，仍然持續

發展。

對於燃氣公司而言，接駁費一般佔利潤的三分一或以上，這也足以推動著燃氣公司投入資金

進行管網建設之相關投資。截至去年年底，中國城市天然氣滲透率已達至近五成。此外，中國有

關國策亦加快實施郊區鍋爐煤及農村煤改氣，帶動該板塊盈利表現。

事實上，煤改氣主要為該板塊帶來兩大主要收入來源，首先是其一次性的接駁費。以該公司

２０１７年度業績顯示，每戶平均接駁費收入錄得３０８９元人民幣。隨著預計未來新增接駁居

民用戶將穩步上升，將帶來穩定的接駁費收入。另一來源，則為持續銷氣收入。一般而言，一個

農村家庭在冬天的用氣量約１０００立方米，為大城市用戶的８倍之多。該公司去年的農村售氣

價則錄得平均每立方米約２﹒５元人民幣。與此同時，集團擁有自己的天然氣物流車隊，以幫助

發展鄉鎮及點對點供氣項目，配套頗為完善。

另一邊廂，市場預料中國將於明年底引入俄羅斯進口天然氣，此舉有利帶動東北三省的天然

氣需求。該公司於黑龍江的市佔率高達五成，在遼寧的市佔率亦達逾四成，預料亦可從中受惠。



＊重慶擬取消接駁費，大行料影響不大＊



截至今年３月底，中燃新接駁居民用戶數錄得３９２﹒７萬戶，按年升逾五成，其中的１１

５萬戶更是來自農村。中燃執董朱偉偉早前表示，現時農村用戶市場龐大，預料華北地區有超過

４０００萬戶人口，而該公司今年則計劃於華北地區新增２００萬戶農村用戶，未來兩年分別新

增２８０萬及３６０萬戶用戶。他又指出，相信銷氣量可以年增長２５％或以上，前景可觀。另

外，對於內地去年在京津冀地區舉行「２＋２６城市」煤改氣計劃，該公司亦預料逾２０００萬

戶用戶符合目標，而其中有政府補貼的城市則為其主要開發對象。

重慶下調天然氣接駁費提出諮詢的消息傳出後，該板塊本月初一度急瀉，分析指出，該公司

於重慶的業務佔比較低，相信影響有限。同時，大行則對行業改革普遍看好。大摩早前更表示，

內地促請加快天然氣建設符合該行預期，對燃氣股前景看法正面。富瑞亦認為，改革將會惠及從

事分銷的有關板塊，而燃氣分銷商則有望擴大市場佔有率，又認為市場誤解重慶天然氣新規，反

應過度。瑞信指出，城市燃氣分銷商並不依賴接駁費收入，故不需要即時調整有關費用風險，對

該股給予「跑贏大市」評級，目標價３９元。花旗則預計城市天然氣接駁費將削減二成，同時下

調燃氣商２０２０年毛利率預測至４６％，惟對該股前景仍然樂觀，維持其「買入」評級，目標

價則由４０元降至２９元。高盛亦對該股給予「買入」評級，目標價３１﹒１５元，表示該公司

農村住戶接駁在業務佔比較大，接駁費下調的影響亦相應較少。

受大市波動影響，該股股價亦回落，該公司繼續回購股份，以顯示對公司前景的信心及穩定

股價。自８月下旬股東大會通過後，中燃氣至今已回購９８５﹒１萬股，佔已發行行股本

０﹒１９％。該公司的啤打系數為１，代表該股價格與市場一同變動，看似未能讓投資者分散風

險，惟該股自６月份高位２６﹒４３元至今已回落不少，目前往績市盈率及預測市盈率分別約

１９倍和１５倍，以增長股來說算是合理。在預期季節業務需要增加，中燃氣投資者前景仍佳。

綜合８家大行中燃氣的報告，平均目標價約３０元，比現價仍有近三成的潛在升幅。



表列中國燃氣（００３８４）近年業績：



項目╲年期 ２０１８財年度 ２０１７財年度 ２０１６財年度 ２０１５財年度

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收益 ５２８﹒３２億 ３１９﹒９３億 ２９１﹒３９億 ３１６﹒８６億

（＋６５﹒１％） （＋ ８﹒５％） （－ ８﹒０％） （＋２１﹒８％）



毛利 １１６﹒７１億 ８３﹒７７億 ７０﹒３３億 ６４﹒５７億

（＋３９﹒３％） （＋１６﹒１％） （＋ ８﹒９％） （＋２２﹒２％）



毛利率 ２２﹒１％ ２６﹒２％ ２４﹒１％ ２０﹒４％



純利 ６０﹒９５億 ４１﹒４８億 ２２﹒７３億 ３３﹒７１億

（＋４７﹒０％） （＋８２﹒５％） （－３２﹒６％） （＋３０﹒９％）



股息 ３５﹒００仙 ２５﹒００仙 １９﹒４６仙 １６﹒１５仙

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註：截至３月底止財年度



部分內地電力股周息率與市盈率（截至１０月２３日中午收市計算）：



股份（編號） 周息率（％） 市盈率（倍）

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昆侖能源 （００１３５） ２﹒９３ １３﹒１８

中國燃氣 （００３８４） １﹒４９ １９﹒１５

北京控股 （００３９２） ２﹒３８ ７﹒７２

中國天然氣（００９３１） －－ －－

港華燃氣 （０１０８３） ２﹒６５ １１﹒３５

華潤燃氣 （０１１９３） １﹒７３ １８﹒９０

新奧能源 （０２６８８） １﹒６５ ２２﹒３０

中裕燃氣 （０３６３３） ０﹒９０ ２５﹒０２

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部分內地電力股其股價表現（截至１０月２３日中午收市計算）：



本月以來表現 ９月份至今表現 下半年以來表現

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昆侖能源 （００１３５） － ３﹒４０％ ＋ ７﹒３２％ ＋２８﹒０９％

中國燃氣 （００３８４） ＋ ６﹒３２％ － ５﹒６１％ －２４﹒７１％

北京控股 （００３９２） － ４﹒２１％ ＋１２﹒６４％ ＋１１﹒０１％

中國天然氣（００９３１） － ８﹒６２％ － ９﹒４０％ － ６﹒２０％

港華燃氣 （０１０８３） －１７﹒３７％ －２１﹒７２％ －２５﹒６２％

華潤燃氣 （０１１９３） － ０﹒３１％ －１０﹒８２％ － ６﹒２０％

新奧能源 （０２６８８） － ３﹒８２％ － ８﹒５３％ －１５﹒２３％

中裕燃氣 （０３６３３） －２１﹒６７％ －３１﹒４８％ －１３﹒７３％

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股指

恆生指數 － ７﹒７９％ － ８﹒１２％ －１１﹒５１％

國企指數 － ６﹒４６％ － ５﹒２３％ － ６﹒９２％

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