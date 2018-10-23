恒指午後跌幅輕微擴大，現跌５６８點報２５５８４點

《經濟通通訊社２３日專訊》環球股市急挫，恆指亦無可避免回落，今早恆指低開逾百點後

跌幅持續加劇，並失守二萬六關口及十天線（２５７０８點），一度低見２５５３８點，跌

６１５點，濠賭股、內房股、醫藥股、手機設備跌幅顯著，午前恆指跌幅逐步收窄，但仍跌

５３０點。恆指午後跌勢再度擴張，現時，恆指報２５５８４點，跌５６８點或跌２﹒１７％，

主板成交５７３﹒９４億元。

上證綜指報２６２１，跌３３點或跌１﹒２７％，成交１１０９﹒７５億元人民幣。



表列十隻升跌幅顯著藍籌股：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４３﹒９５元 跌６﹒８９％

華潤置地（０１１０９） ２５﹒８０元 跌５﹒３２％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒４５元 跌４﹒８４％

碧桂園 （０２００７） ７﹒９７元 跌４﹒５５％

中生製藥（０１１７７） ７﹒０６元 跌４﹒４７％



申洲國際（０２３１３） ８８﹒５５元 升２﹒３７％

中國聯通（００７６２） ８﹒９７元 升０﹒５６％

中國旺旺（００１５１） ５﹒９３元 升０﹒５１％

恆基地產（０００１２） ３７﹒６５元 跌０﹒２６％

港鐵公司（０００６６） ３８﹒６５元 跌０﹒３９％

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（ｕｌ）

