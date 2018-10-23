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即市新聞

23/10/2018 13:34

恒指午後跌幅輕微擴大，現跌５６８點報２５５８４點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》環球股市急挫，恆指亦無可避免回落，今早恆指低開逾百點後
跌幅持續加劇，並失守二萬六關口及十天線（２５７０８點），一度低見２５５３８點，跌
６１５點，濠賭股、內房股、醫藥股、手機設備跌幅顯著，午前恆指跌幅逐步收窄，但仍跌
５３０點。恆指午後跌勢再度擴張，現時，恆指報２５５８４點，跌５６８點或跌２﹒１７％，
主板成交５７３﹒９４億元。
　　上證綜指報２６２１，跌３３點或跌１﹒２７％，成交１１０９﹒７５億元人民幣。

　　表列十隻升跌幅顯著藍籌股：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　４３﹒９５元　　　跌６﹒８９％
　　華潤置地（０１１０９）　　２５﹒８０元　　　跌５﹒３２％
　　金沙中國（０１９２８）　　３３﹒４５元　　　跌４﹒８４％
　　碧桂園　（０２００７）　　　７﹒９７元　　　跌４﹒５５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒０６元　　　跌４﹒４７％
　　
　　申洲國際（０２３１３）　　８８﹒５５元　　　升２﹒３７％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒９７元　　　升０﹒５６％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒９３元　　　升０﹒５１％
　　恆基地產（０００１２）　　３７﹒６５元　　　跌０﹒２６％
　　港鐵公司（０００６６）　　３８﹒６５元　　　跌０﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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