  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2018 09:10

【新股上市】消息指匯量科技本周上市耹訊，集資３億至４億美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地移動業務營銷公司匯量科技，料於本周上市委員會進行上
市耹訊，據市場消息指，計劃集資３億至４億美元（約２３﹒４億至３１﹒２億港元）。
　　據匯量科技初步呈交的招股文件顯示，截至去年１２月底止全年盈利２７３２萬美元，按年
增３８﹒１１％；收入３﹒１３億美元，按年增１０﹒２３％，瑞銀及招銀國際為其聯合保薦人
。（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN