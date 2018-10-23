【新股上市】消息指匯量科技本周上市耹訊，集資３億至４億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》內地移動業務營銷公司匯量科技，料於本周上市委員會進行上

市耹訊，據市場消息指，計劃集資３億至４億美元（約２３﹒４億至３１﹒２億港元）。

據匯量科技初步呈交的招股文件顯示，截至去年１２月底止全年盈利２７３２萬美元，按年

增３８﹒１１％；收入３﹒１３億美元，按年增１０﹒２３％，瑞銀及招銀國際為其聯合保薦人

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