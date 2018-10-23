港股跌幅擴大至７８８點報２５３６４

《經濟通通訊社２３日專訊》上證午後跌幅擴大，曾失守２６００點關口，港股跟隨Ａ股下

跌，一度低見２５３１６點，多個昨日反彈的版塊今日回吐，其中濠賭股、內房股醫藥股、中港

多隻金融股跌幅顯著。港股午後跌勢再度擴張，現時報２５３６４，跌７８８點或跌

３﹒０２％，主板成交６６２﹒１７億元。

上證綜合指數新報２６０１，跌５３點或跌２﹒０１％，成交１３２９﹒０１億元人民幣。



表列目前五大表現最差╱最好藍籌股：



股份（編號） 現價 變幅

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五大表現最差藍籌股：

銀河娛樂（０００２７） ４３﹒６０元 跌７﹒６３％

華潤置地（０１１０９） ２５﹒４０元 跌６﹒７９％

中生製藥（０１１７７） ６﹒９２元 跌６﹒３６％

碧桂園 （０２００７） ７﹒８８元 跌５﹒６３％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒２０元 跌５﹒５５％



五大表現最好藍籌股：

申洲國際（０２３１３） ８８﹒２５元 升２﹒０２％

中國聯通（００７６２） ８﹒９１元 跌０﹒１１％

中國旺旺（００１５１） ５﹒８７元 跌０﹒５１％

恆基地產（０００１２） ３７﹒４５元 跌０﹒７９％

港鐵公司（０００６６） ３８﹒３５元 跌１﹒１６％

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（ｓｃ）

