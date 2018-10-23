  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2018 14:09

港股跌幅擴大至７８８點報２５３６４

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證午後跌幅擴大，曾失守２６００點關口，港股跟隨Ａ股下
跌，一度低見２５３１６點，多個昨日反彈的版塊今日回吐，其中濠賭股、內房股醫藥股、中港
多隻金融股跌幅顯著。港股午後跌勢再度擴張，現時報２５３６４，跌７８８點或跌
３﹒０２％，主板成交６６２﹒１７億元。
　　上證綜合指數新報２６０１，跌５３點或跌２﹒０１％，成交１３２９﹒０１億元人民幣。

　　表列目前五大表現最差╱最好藍籌股：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五大表現最差藍籌股：
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４３﹒６０元　　　跌７﹒６３％
　　華潤置地（０１１０９）　　　２５﹒４０元　　　跌６﹒７９％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　６﹒９２元　　　跌６﹒３６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　７﹒８８元　　　跌５﹒６３％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３３﹒２０元　　　跌５﹒５５％
　　
　　五大表現最好藍籌股：
　　申洲國際（０２３１３）　　　８８﹒２５元　　　升２﹒０２％
　　中國聯通（００７６２）　　　　８﹒９１元　　　跌０﹒１１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　５﹒８７元　　　跌０﹒５１％
　　恆基地產（０００１２）　　　３７﹒４５元　　　跌０﹒７９％
　　港鐵公司（０００６６）　　　３８﹒３５元　　　跌１﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道23/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】中國燃氣受惠「煤改氣」國策 行業龍頭買得過！
FOCUS23/10/2018
【FOCUS】一橋飛架滄海變通途 七千萬人口灣區經濟帶引遐想
香港政情23/10/2018
【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式
國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN