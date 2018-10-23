騰訊中移動友邦受壓，港股跌幅擴至４０７點報２５７４５

《經濟通通訊社２３日專訊》港股過去兩日在Ａ股急升帶動下累計反彈６９８點後，多隻重

磅股今日開市後普遍受壓，港股於今早低開１３７點後跌勢反覆擴大，最多急挫４２１點，低見

２５７３１點，現跌４０７點或１﹒５６％，報２５７４５點，仍企穩十天線（２５７２６點）

之上。

國指報１０３５６點，下跌１３３點或下跌１﹒２８％。上證綜指報２６３１，下跌２３點

或下跌０﹒８９％，成交７１６﹒１４億元人民幣。

聯通（００７６２）現價上升１﹒７９％，報９﹒０８元，暫升幅最大藍籌；銀娛

（０００２７）現價下跌４﹒６６％，報４５元，暫跌幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６３﹒１５元 下跌１﹒８６％

港交所 （００３８８） ２１４﹒６０元 下跌０﹒６５％

騰訊控股（００７００） ２８４﹒８０元 下跌２﹒２０％

建設銀行（００９３９） ６﹒３１元 下跌０﹒６３％

中國移動（００９４１） ７５﹒４５元 下跌２﹒６５％

友邦保險（０１２９９） ６３﹒１０元 下跌２﹒４０％

工商銀行（０１３９８） ５﹒３３元 下跌０﹒５６％

中國平安（０２３１８） ７６﹒３５元 下跌０﹒２０％

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