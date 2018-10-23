  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2018 10:32

騰訊中移動友邦受壓，港股跌幅擴至４０７點報２５７４５

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股過去兩日在Ａ股急升帶動下累計反彈６９８點後，多隻重
磅股今日開市後普遍受壓，港股於今早低開１３７點後跌勢反覆擴大，最多急挫４２１點，低見
２５７３１點，現跌４０７點或１﹒５６％，報２５７４５點，仍企穩十天線（２５７２６點）
之上。
　　國指報１０３５６點，下跌１３３點或下跌１﹒２８％。上證綜指報２６３１，下跌２３點
或下跌０﹒８９％，成交７１６﹒１４億元人民幣。
　　聯通（００７６２）現價上升１﹒７９％，報９﹒０８元，暫升幅最大藍籌；銀娛
（０００２７）現價下跌４﹒６６％，報４５元，暫跌幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６３﹒１５元　　　下跌１﹒８６％
　　港交所　（００３８８）　　２１４﹒６０元　　　下跌０﹒６５％
　　騰訊控股（００７００）　　２８４﹒８０元　　　下跌２﹒２０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒３１元　　　下跌０﹒６３％
　　中國移動（００９４１）　　　７５﹒４５元　　　下跌２﹒６５％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６３﹒１０元　　　下跌２﹒４０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒３３元　　　下跌０﹒５６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７６﹒３５元　　　下跌０﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN