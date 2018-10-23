《盤後部署》Ａ股大幅回吐，歐洲危機湧現，港股短線下試二萬五關

《經濟通通訊社２３日專訊》中港股市經歷昨日「小奇蹟日」後，受隔晚美股再度回吐影響

，Ａ股今日獲利回吐盤亦湧現，港股兩連升之勢終止，今日一下子打回原形。

港股今早隨外圍股市低開逾百點，隨後跌幅顯著，濠賭、醫藥、手機設備為重創區，午後跌

幅擴大至８３７點，低見２５３１５點，最終收２５３４６點，跌８０６點或３﹒０８％。主板

成交９７１﹒７９億元減少１５﹒０８％。國指收報１０２７２點，跌２１８點或２﹒０８％。

內地股市亦見回吐，滬指收報２５９４點，跌６０點或２﹒２６％。深指收報７５７４點，

跌１７３點或２﹒２４％。



＊意國預算案未必被歐盟接納，金融危機再現＊



環球股市下挫，美國與中東就政治事件繼續交涉。另一邊廂，歐洲預備浮現一場新危機，歐

盟委員會表現，已收到意大利就預算案的問題對歐盟作出的回應，預料最快於周二進行評估。但

市場預料，歐盟不會接納意國的預算案，因為該預算案中提及意國政府將赤字佔ＧＤＰ目標

２﹒４％，這是歐盟不能接納的數字。

市場預料，歐盟將會拒絕該份預算案，給予三周時間讓意大利有時間修改預算內容，如意國

堅持此舉將會面臨懲罰性措施。意大利財長Ｇｉｏｖａｎｎｉ表示，希望與歐盟進行「建設性」

談話，但除了將計劃推遲一年外，根本沒有任何可妥協的地方。

有分析指出，歐盟拒絕接受意大利的預算方案，將會是一個史無前例的舉動，亦導致歐盟成

員國與歐盟形成一個對立面；但歐盟必須考慮到再有一個成員國脫離歐盟的後果，如果談判失敗

的話或有機會步英國「脫歐」後塵，屆時將會造成不可挽回的後果。



＊內地經濟基本因素未改，港股料下試二萬五＊



意大利預算案危機未解，加上英國「脫歐」談判停滯不前，有傳英國首相文翠珊面臨逼宮，

英鎊及歐元受壓，繼而刺激美匯指數向上，而人民幣匯率則會受壓。事實上，內地監管機構連日

推出多項救市措施，但由於基本因素未改，經濟增長仍然疲弱，Ａ股的升勢兩日便告失守，拖累

恆指今日大幅回吐，目前來看或會進一步跌至２５０００至２５０９９點水平。

不過，考慮到本周後期有多隻中資金融股放榜，隨著內地貨幣政策在下半年轉趨寬鬆，有望

紓緩銀行的資本上漲壓力，券商普遍預期內銀盈利增幅介乎６％至８％，資產質素趨穩，不良資

產持續改善，而內險企業的保費收入及新業務價值利潤率亦會有所增加，或會刺激相關股份反彈

及大市氣氛好轉，讓港股試底後反彈，惟２６２００點水平見阻力。（ｕｌ、ｋｌ）

