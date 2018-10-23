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23/10/2018 08:38

《國際要聞》特朗普不滿沙特對卡舒吉死因解釋，惟不願失去其投資

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，仍不滿意沙特阿拉伯對記者卡舒吉被殺
害事件的說法，但表明不想失去來自沙特的投資。
　　特朗普表示，他與王儲穆罕默德進行過會談，並已安排工作團隊在沙特及土耳其調查今次案
件。特朗普女婿、白宮顧問庫什納表示，他已經敦促沙特王儲對卡舒吉遇害一事保持透明。
　　此前特朗普曾表示不願在經濟懲罰沙特，指的是沙特購買數十億美元美國軍事裝備及對美國
企業的投資。
　　另外，王儲穆罕默德亦會見美國財長努欽，據沙特表示，兩人會上強調兩國戰略夥伴關係的
重要性。（ｍｎ）

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