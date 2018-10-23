【貿易開戰】巴西針對中國食糖進口保護措施向世貿提出申訴

《經濟通通訊社２３日專訊》巴西已經在世貿（ＷＴＯ）就中國的食糖進口限制提出申訴，

巴西對中國對進口食糖採取的保護措施、關稅配額管理及對配額以外食糖進口實施的自動進口許

可提出異議。

去年中國對進口食糖額外徵收４５％關稅導致巴西糖出口大幅下降，該稅率在今年５月降至

４０％，到２０１９年５月還將降至３５％。巴西的申訴文件稱，該關稅是在常規關稅以外徵收

的，常規關稅規定對最初的１９４﹒５萬噸進口糖關稅為１５％，超過配額的部分稅率提高至５

０％。（ｍｎ）

