《經濟通通訊社２３日專訊》巴西已經在世貿（ＷＴＯ）就中國的食糖進口限制提出申訴，
巴西對中國對進口食糖採取的保護措施、關稅配額管理及對配額以外食糖進口實施的自動進口許
可提出異議。
去年中國對進口食糖額外徵收４５％關稅導致巴西糖出口大幅下降，該稅率在今年５月降至
４０％，到２０１９年５月還將降至３５％。巴西的申訴文件稱，該關稅是在常規關稅以外徵收
的，常規關稅規定對最初的１９４﹒５萬噸進口糖關稅為１５％，超過配額的部分稅率提高至５
０％。（ｍｎ）
23/10/2018 10:13
【貿易開戰】巴西針對中國食糖進口保護措施向世貿提出申訴
《經濟通通訊社２３日專訊》巴西已經在世貿（ＷＴＯ）就中國的食糖進口限制提出申訴，
巴西對中國對進口食糖採取的保護措施、關稅配額管理及對配額以外食糖進口實施的自動進口許
可提出異議。
去年中國對進口食糖額外徵收４５％關稅導致巴西糖出口大幅下降，該稅率在今年５月降至
４０％，到２０１９年５月還將降至３５％。巴西的申訴文件稱，該關稅是在常規關稅以外徵收
的，常規關稅規定對最初的１９４﹒５萬噸進口糖關稅為１５％，超過配額的部分稅率提高至５
０％。（ｍｎ）
|國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
|中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
|興證快訊22/10/2018
地王流標，後市如何？
|國際動態22/10/2018
美退出中程核彈條約 俄斥勒索
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰