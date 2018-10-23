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23/10/2018 11:27

【貿易開戰】福特汽車：鋼鋁成本上漲侵蝕盈利

　　《經濟通通訊社２３日專訊》福特汽車高層表示，貿易戰導致的鋼鋁成本上漲已侵蝕公司盈
利，但仍希望美國與中國能夠避免緊張局勢進一步升級。
　　福特執行副總裁兼全球業務主管Ｊｏｅ　Ｈｉｎｒｉｃｈｓ表示，鋼鋁成本肯定比去年有所
上漲，亦比預期要高，因美國鋼鐵成本高於世界其他地方。
　　Ｈｉｎｒｉｃｈｓ又指，目前福特只有為中國市場生產的汽車出口受到衝擊，因為在美國向
進口自中國的汽車加徵２５％關稅後，中國亦將原產於美國的汽車進口稅率提高至４０％，不過
受影響的汽車數量並不多。（ｍｎ）

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