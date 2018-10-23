【貿易開戰】福特汽車：鋼鋁成本上漲侵蝕盈利

《經濟通通訊社２３日專訊》福特汽車高層表示，貿易戰導致的鋼鋁成本上漲已侵蝕公司盈

利，但仍希望美國與中國能夠避免緊張局勢進一步升級。

福特執行副總裁兼全球業務主管Ｊｏｅ Ｈｉｎｒｉｃｈｓ表示，鋼鋁成本肯定比去年有所

上漲，亦比預期要高，因美國鋼鐵成本高於世界其他地方。

Ｈｉｎｒｉｃｈｓ又指，目前福特只有為中國市場生產的汽車出口受到衝擊，因為在美國向

進口自中國的汽車加徵２５％關稅後，中國亦將原產於美國的汽車進口稅率提高至４０％，不過

受影響的汽車數量並不多。（ｍｎ）

