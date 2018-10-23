《經濟通通訊社２３日專訊》福特汽車高層表示，貿易戰導致的鋼鋁成本上漲已侵蝕公司盈
利，但仍希望美國與中國能夠避免緊張局勢進一步升級。
福特執行副總裁兼全球業務主管Ｊｏｅ Ｈｉｎｒｉｃｈｓ表示，鋼鋁成本肯定比去年有所
上漲，亦比預期要高，因美國鋼鐵成本高於世界其他地方。
Ｈｉｎｒｉｃｈｓ又指，目前福特只有為中國市場生產的汽車出口受到衝擊，因為在美國向
進口自中國的汽車加徵２５％關稅後，中國亦將原產於美國的汽車進口稅率提高至４０％，不過
受影響的汽車數量並不多。（ｍｎ）
23/10/2018 11:27
【貿易開戰】福特汽車：鋼鋁成本上漲侵蝕盈利
《經濟通通訊社２３日專訊》福特汽車高層表示，貿易戰導致的鋼鋁成本上漲已侵蝕公司盈
利，但仍希望美國與中國能夠避免緊張局勢進一步升級。
福特執行副總裁兼全球業務主管Ｊｏｅ Ｈｉｎｒｉｃｈｓ表示，鋼鋁成本肯定比去年有所
上漲，亦比預期要高，因美國鋼鐵成本高於世界其他地方。
Ｈｉｎｒｉｃｈｓ又指，目前福特只有為中國市場生產的汽車出口受到衝擊，因為在美國向
進口自中國的汽車加徵２５％關稅後，中國亦將原產於美國的汽車進口稅率提高至４０％，不過
受影響的汽車數量並不多。（ｍｎ）
|FOCUS23/10/2018
【FOCUS】一橋飛架滄海變通途 七千萬人口灣區經濟帶引遐想
|香港政情23/10/2018
【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式
|國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
|中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】周三起最快9個字穿梭港珠澳 全球最長海底隧道吸睛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰