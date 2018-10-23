《談國論企－黎偉成》亞歐峰會挺多邊應對特挑戰

《談國論企》亞歐第十二屆首腦會議於２０１８年１０月１９日發表的主席聲明，強調會議

是「加強對話、攜手維護多邊主義、共同應對全球挑戰的重要平台」，和重申「相互尊重、平等

互惠等會議基本原則」，對特朗普以極端單邊主義、保護主義劣思挑起的貿易戰惡行肯定是強烈

的反擊。相信特朗普之「美國優先」霸權主義難於國際社會遂願！



＊間接狠批特朗普單邊主義保護主義劣行＊



要特別注視，為亞歐是屆的首腦會議，是以「全球夥伴應對全球挑戰」作主題，須指出者乃

「全球」的「夥伴」要應對的是「全球挑戰」，從主席聲明中特別強調的「攜手維護多邊主義」

，便可充分理解到多邊主義要攜手維護是為全球挑戰重點之所在，聲明即使未有直接了當表明所

面對挑戰之因，但多邊主義的對立面就是「單邊主義」，由是誰都會議所要應對的是特朗普對全

球引發的種種挑戰和衝擊。

綜合而言，亞歐第１２首腦會議所達致的成果，重點有（一）會議主席聲明所強調的（Ｉ）

與會領導人強調近期國際局勢的發展，突顯要（ｉ）維護國際秩序的現實意義，決心共同努力維

護和平、安全、可持續發展和繁榮；強調（ｉｉ）維護全球經濟開放、支持基於規則的多邊貿易

體制的重要性，包括致力遵守世貿組織ＷＴＯ規則，合力提高世貿組織爭端解決機制效率，加倍

努力推進世貿組織改革。凡此，都是堅持要維護國際秩序的高度決心，對特朗普之處處打擊國際

社會甚至美國包括共和黨、民主黨人前任總統及政府是一個十分嚴重的非直接指控。

特別是（ＩＩ）會議主席聲明更指出「與會領導人探討了經貿投資、氣候變化、可持續發展

，亞歐互聯互通、政治與安全問題合作等一系列議題」，而經濟和金融合作方面重申「致力秉持

開放、自由、非歧視等貿易原則」，當屬必然而然之見，惹人注目的反而是所提及的「氣候變化

」，又是對特朗普要退出巴黎協議的一個嚴重指控！

另一條之（ＩＩＩ）「與會領導人強調發展和加強亞歐互聯互通交通系統和基礎設施的重要

性」，同時「確保在環境、社會、財政等方面的可持續性並符合相關國際標準」，所言者又似與

中國倡議的「一帶一路」發展和建設相吻合。

配合中國國務院總理李克強於是日發表講話中力表「一帶一路」倡議源自中國，屬於世界，

重點是亞歐大陸，可在一定程度反映出中國在國際政經、投資合作等許許多多方面仍保持原有的

處境甚至優勢。

至於（二）李克強以題為《共擔全球責任共迎全球挑戰》所發表的講話，更重點地指出（１

）建設開放型世界經濟，推動全球經濟穩定增長，離不開創新的支撐，而（２）中國願與亞歐各

方面積極推進科技創新和新經濟合作，包括開展數字經濟、智慧城市、車聯網等領域合作。是之

為對美壓華科技發展投資，但中國找新的出路，策略對矣！



＊歐洲人高度肯定中國積極堅持多邊主義＊



還有（三）李克強於布魯塞爾所作的外交活動，最重要的當然是與歐盟委員會主席容克會面

。最惹人注目的當然是容克所作出的回應中，強調「歐中是當今世界不可或缺的全球性力量」，

此語的重要性，在於中國和歐洲同樣是「當今世界不可或缺的全球性力量」，所指的全球性，就

不僅止於亞太區，而是屬於全球性和國際性的，此為歐洲人對中國的最新的看法，為高度重視中

國於全球所能發揮的正面和積極作用與效益貢獻。

容克更具體地表示（Ｂ）「歐中就世貿改革問題通過雙邊工作組保持經常性溝通，贊同有關

改革應當堅持多邊主義，遵循世貿組織基本規則」，重點在於多邊主義的堅持，而世貿組織也就

是多邊主義共冶之於的一爐，需要改革，乃與時俱進之是謂，亦為一眾得遵守基本規則之因。

由是引伸，容克之說，實際是對特朗普極端單邊主義和保護主義所言所為的狠狠的間接回應

。特朗普總是以「對美國不公平」於口，作為對誰都「威嚇」，更以此威脅可能會退出世貿組織

，無賴之極，我請此廝考慮退出聯合國也罷！

中國是特朗普以極端單邊主義和保護主義極權底下的最大和最直接受壓力者，而中國在就此

廝劣行所作的後發反制、強化供給側結構性改革挺內需穩經濟，和在國際間積極堅持和推進多邊

主義等政策與策略，基本取得預期的正面和良性效益。

特朗普肯定會沉倫下去，在歷史上「贏「得臭名！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

