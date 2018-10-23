《異動股》中移動挫近３％失廿天線，富瑞指季績較中聯通差

《經濟通通訊社２３日專訊》中國移動（００９４１）現價下跌２﹒５８％，報７５﹒５元

，失守２０天線（７７﹒１１元）；成交約２２６萬股，涉資１﹒７１億元。

中移動宣布今年首三季純利９５０億元（人民幣．下同），增３﹒１％；稅前利潤１２２４

億元，升２﹒２％。惟營運收入５６７７億元，跌０﹒３％，ＥＢＩＴＤＡ為２１４１億元，增

１﹒３％。

該公司截至９月３０日，移動業務方面，客戶總數９﹒１６億戶，而４Ｇ客戶數６﹒９５億

戶，淨增４Ｇ客戶４５７８萬戶，平均每月每戶ＡＲＰＵ為５５﹒７元，低於上半年的５８﹒１

元。

中移動績後遭富瑞唱淡，指中移動一直在降價，今年首九個月的移動用戶ＡＲＰＵ（每用戶

平均收入）下降８％，聯通（００７６２）只下跌３﹒３％。該行又指，由於中移動較聯通的季

績差得多，預期中移動會出現沽售壓力，維持持有評級，目標價６４﹒８５元。

現時，恆生指數報２５８８９，下跌２６３點或下跌１﹒０１％，主板成交３９﹒９３億港

元。上證綜指報２６４８，下跌６點或下跌０﹒２３％，成交１０９﹒６５億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國電信（００７２８） ３﹒８８元 下跌０﹒７７％

中國聯通（００７６２） ８﹒９４元 上升０﹒２２％

中國鐵塔（００７８８） １﹒１５元 無升跌

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