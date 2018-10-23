《異動股》銀娛（２７）跌幅擴大至７％，港珠澳大橋開通未見刺激

《經濟通通訊社２３日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價跌７﹒０９７％，報４３﹒８５

元，暫為跌幅最大恆指成分股；成交約１１７０萬股，涉資５﹒２７億元。

港珠澳大橋開通儀式今早９點半在珠海旅檢大樓舉行，濠賭股未見受正砷刺激，相信市場憂

慮禁煙令將令賭商收入下降。

中金公司認為，明年１月１日實施的禁煙令將會影響明年貴賓博彩收入，預料銀娛（０００

２７）及新濠國際（００２００）將受到更大的負面影響，下調兩間公司的評級至「持有」，濠

賭股近全線回落。

中金公司稱，澳門博彩業已經到達一個分水嶺，中場業務將取代貴賓業務，成為博彩行業的

主要驅動力。受惠於訪澳過夜遊客數增加、基礎設施完善帶來的訪澳便捷性提升，包括今日舉行

通車儀式的港珠澳大橋，中場業務今年第４季按年增長９％。

不過，受禁煙令實施的影響，明年中場博彩收入增速放緩至６％，貴賓博彩收入倒退２％，

博彩收入增速預測則由１０％下調至２％。

現時，恆生指數報２５５７６，跌５７７點或跌２﹒２１％，主板成交４７２﹒３２億元。

國企指數報１０２８２，跌１﹒９８％或跌２０８點。上證綜合指數報２６１８﹒４２，跌

３６點或跌１﹒３７％，成交１０１１﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４３﹒８５０元 跌７﹒０９７％

永利澳門（０１１２８） １６﹒６２０元 跌６﹒５２４％

新濠國際（００２００） １４﹒１４０元 跌４﹒９７３％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒５００元 跌４﹒６９４％

美高梅 （０２２８２） １２﹒２８０元 跌４﹒２１２％

澳博控股（００８８０） ６﹒８９０元 跌３﹒３６６％

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（ｅｃ）

