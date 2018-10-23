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23/10/2018 11:23

【上海專電】上海：三項措施保障進博會，地鐵安檢引入Ｘ光機

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２３日上海專電》上海市公安局今日發布三項措施，全力保障進
博會，於今日（２３日）至１１月１２日間實行。
　　一是地鐵部分車站將試點使用新型Ｘ光安檢機、實施分道安檢等，提高進站安檢效率。
　　二是長途客運實施進站和出站的「雙向」安檢、實名售票和實名查驗。
　　三是持有起飛重量在２５０克及以上的民用無人機的單位或個人，須在公安機關的「智能無
人機管控系統」進行實名登記。
　　首屆中國進口博覽會將於１１月５日至１０日在上海召開。

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