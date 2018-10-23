《午市前瞻》港股料２５４００╱２６２００波動，受Ａ股表現左右

《經濟通通訊社２３日專訊》美股再次下挫，道指盤中由升轉跌，其中銀行股表現走弱，大

麻股則錄得暴跌，只有科技股逆市造好。道指收報２５３１７點，跌１２６點或０﹒５％。納斯

達克指數收報７４６８點，升１９點或０﹒２６％。標普５００指數收報２７５５點，跌１１點

或０﹒４３％。

受美股影響，港股亦跟隨下跌，低開逾百點後，隨即失手二萬六關口，一度低見２５５３８

點，跌６１５點，並再度失守十天線（２５７１８點）。在濠賭股及手機設備股拖累下，恆指午

收報２５６２２點，跌５３０點或２﹒０３％，半日成交５１５﹒９５億元。國企指數午收

１０３０６點，跌１８４點或１﹒７６％。

Ａ股連日大幅上升後，今日見回吐未能倖免。雖然內地證券業協會與１１家證券公司達成意

向，將出資２１０億元人幣設立母資管計劃，為質押股份問題提供解決方案，但Ａ股依然倒頭下

挫。滬指午收報２６１８點，跌３６點或１﹒３７％。深指報７６２９點，跌１１９點或

１﹒５４％。

重磅股方面，騰訊（００７００）今日高見２９３元後倒跌失去２９０關，午收挫

３﹒０２％，報２８２﹒４元。匯控（００００５）連日回落，今日再現１６個月新低，半日瀉

跌２﹒０２％，報６３﹒０５元。中移動（００９４１）跌３﹒２３％，報７５元。友邦

（０１２９９）跌２﹒８６％，報６２﹒８元。港交所（００３８８）跌１﹒５７％，報

２１２﹒６元。



＊濠賭遭唱淡急瀉，ｉＰｈｏｎｅＸＲ預銷遜預期瑞聲回吐＊



中金公司近日發表研究報告，認為明年１月１日實施的禁煙令將會影響明年貴賓博彩收入，

預料銀娛（０００２７）及新濠國際（００２００）將受到更大的負面影響，下調兩間公司的評

級至「持有」。今早濠賭股全面下挫，銀娛急挫６﹒２５％，報４４﹒２５元；新濠跌

４﹒７％，報１４﹒１８元；金沙（０１９２８）跌４﹒２７％，報３３﹒６５元；永利澳門（

０１１２８）瀉６﹒４１％，報１６﹒６４元；美高梅中國（０２２８２）跌３﹒７４％，報１

２﹒３４元；澳博（００８８０）跌２﹒５２％，報６﹒９５元；

蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ於１０月１９日開放預購，但預購反應雷聲大雨點小，有分析

指出雖然ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ預購優於去年ｉＰｈｏｎｅ８，但表現遜於９月開賣的

ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ，手機設備股顯著下滑。瑞聲科技（０２０１８）跌４﹒１％，報６４﹒２

５元。比亞迪電子（００２８５）跌５﹒２５％，報９﹒２１元。高偉電子（０１４１５）跌２

﹒１１％，報０﹒９３元。丘鈦科技（０１４７８）跌４﹒０３％，報４﹒２９元。鴻騰精密（

０６０８８）跌３﹒２％，報３﹒３３元。



＊內房股隨市下挫，國策命藥品降價拖累藥股表現＊



內房股隨大市走勢急挫，雖然瑞信曾發報告唱好潤地（０１１０９），但對股價表現未見支

持，半日收跌５﹒６９％，報２５﹒７元。另外，有傳恆大（０３３３３）抵押香港商廈套現逾

百億還債，恆大半日瀉４﹒１２％，報１９﹒０６元。其他內房股方面，碧桂園（０２００７）

跌４﹒７９％，報７﹒９５元；中海外（００６８８）跌２﹒６７％，報２３﹒６５元；融創中

國（０１９１８）跌５﹒５３％，報１９﹒９８元；雅居樂（０３３８３）跌５﹒５１％，報８

﹒４１元；世茂房地產（００８１３）跌３﹒４％，報１５﹒３４元。

受國策影響，內地官方要求醫院在３３種特定藥物清單內購買當中六至七成，分析指新的採

購藥品機制將會令藥品價格下跌，從而降低藥企盈利，醫藥股今日明顯回落。石藥

（０１０９３）跌３﹒７％，報１６﹒６６元；中國生物製藥（０１１７７）挫３﹒９２％，報

７﹒１００元；中國中藥（００５７０）跌４﹒５８％，報５元；國藥控股（０１０９９）跌２

﹒４５％，報３５﹒９元；三生製藥（０１５３０）跌３﹒７７％，報１１﹒７４元。金斯瑞生

物科技（０１５４８）跌６﹒３％，報１２﹒５元；華潤醫藥（０３３２０）跌１﹒１７％，報

１１﹒８６元。



＊譚朗蔚：濠賭股勿沾手，嘉里物流仍可炒上＊



港股及Ａ股在昨日反彈後，今日大幅回吐。富昌證券研究總監譚朗蔚對《經濟通通訊社》表

示，港股現時受Ａ股表現影響，雖港股昨日收復本月１１日下跌裂口（２５４３７至２６１９３

點），惟要留意今日內地會否釋出任何訊息影響中港兩地股市，他料港股會於２５８００點上下

波幅４００多點，若今日收市收報２５８００，港股才略為轉勢可上望２６２００點。

個股方面，今日濠賭板塊隨大市向下，他認為濠賭股近五個月的數據，都反映濠賭收入增長

放慢的情況，現時並非沾手的時機，另外港珠澳大橋通車，早前市場憧憬大橋通車可為濠賭業收

入帶來增長，惟譚朗蔚表示在熊市中，投資者對消息較為謹慎，需要待實際通車數據公布後才可

作定奪，而對另一隨大橋通車炒上的物流股看法亦中性，僅看好現時強勢的嘉里物流

（００６３６），認為以技術分析看現時不需急於離場，短期仍可上望１３﹒８元的水平，惟如

跌穿２０天線（約１２﹒８３５元）則要沽出。（ｓｃ、ｕｌ）

