【本港樓市】長沙灣翠雅山計劃推售７伙，其餘出租之用

《經濟通通訊社２３日專訊》大銀地產公布首個住宅項目，屬於位於大埔道３８３號的「翠

雅山」項目，項目分為三座，提供３５個單位，主打３、４房大單位，有關實用面積介乎１３５

２至２４９６平方呎不等。

大銀地產總經理（項目）朱偉雄表示，期望於年底首先推售第一座及第三座合共７個單位，

初步傾向以一幢形式出售，價錢計劃參考九龍塘義德道及九龍區特式單位，而其餘２８個單位擬

作收租之用，但租金水平未定。

對於近期樓市前景，朱偉雄指，市場時有變化，樓價有高有低，未來會較多留意中小型地皮

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