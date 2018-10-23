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即市新聞

23/10/2018 17:45

《美元走勢－羅明立》英國脫歐發展難測，鎊匯或再試１﹒２６

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒２４　　　１１２﹒８０　　　１１２﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４７０　　　１﹒１４７４　　　１﹒１４３９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９９２　　　１﹒３００５　　　１﹒２９３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５２　　　０﹒９９７０　　　０﹒９９５０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３９０　　　７﹒８３９５　　　７﹒８３６５

　　《美元走勢》美國芝加哥聯儲銀行公布，９月全國經濟活動指數為０﹒１７，較８月份的
０﹒２７低，顯示美國第三季經濟增長有所放緩。投資者觀望１１月中期大選結果，短線匯市未
有明確方向。美匯指數短線走勢調整至９５﹒５０附近後回升，重上９６水平。美國總統特朗普
計劃推出新的中產減稅計劃，倘若計劃最終落實，很大機會刺激美國通脹水準上升，不過亦會加
深美國的財赤，對美元中線有支持作用。
　　英國跟歐盟的脫歐談判近期反覆傳出即將達成協議的消息，首相文翠珊亦指已談妥９５％，
但就北愛爾蘭的邊境問題的談判仍然最為棘手。考慮到今次脫歐協議可能對成員國，特別是意大
利有重要的影響作用，歐盟不可能有太多的讓步，做成不良的先例。另一方面，有７０萬國民遊
行要求就脫歐舉行二次公投，內有黨員逼宮威脅，消息指已差不多夠人數對文翠珊提不信任投票
，若政局再生變化，脫歐的發展將難以預測，鎊匯可能要再試１﹒２６。
　　意大利提交的財政預算案很大可能被歐盟駁回，而意大利民粹主義執政聯盟現時立場強硬，
雖然當地的融資成本有所回落，但市場繼續注視事態的發展，歐元表現偏軟，有機會再考驗
１﹒１３水平。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１５１０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１５６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０５０　　　１﹒２９２０　　　１﹒３１００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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