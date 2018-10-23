《美元走勢－羅明立》英國脫歐發展難測，鎊匯或再試１﹒２６

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒２４ １１２﹒８０ １１２﹒２２

歐元╱美元 １﹒１４７０ １﹒１４７４ １﹒１４３９

英鎊╱美元 １﹒２９９２ １﹒３００５ １﹒２９３７

美元╱瑞郎 ０﹒９９５２ ０﹒９９７０ ０﹒９９５０

美元╱港元 ７﹒８３９０ ７﹒８３９５ ７﹒８３６５



《美元走勢》美國芝加哥聯儲銀行公布，９月全國經濟活動指數為０﹒１７，較８月份的

０﹒２７低，顯示美國第三季經濟增長有所放緩。投資者觀望１１月中期大選結果，短線匯市未

有明確方向。美匯指數短線走勢調整至９５﹒５０附近後回升，重上９６水平。美國總統特朗普

計劃推出新的中產減稅計劃，倘若計劃最終落實，很大機會刺激美國通脹水準上升，不過亦會加

深美國的財赤，對美元中線有支持作用。

英國跟歐盟的脫歐談判近期反覆傳出即將達成協議的消息，首相文翠珊亦指已談妥９５％，

但就北愛爾蘭的邊境問題的談判仍然最為棘手。考慮到今次脫歐協議可能對成員國，特別是意大

利有重要的影響作用，歐盟不可能有太多的讓步，做成不良的先例。另一方面，有７０萬國民遊

行要求就脫歐舉行二次公投，內有黨員逼宮威脅，消息指已差不多夠人數對文翠珊提不信任投票

，若政局再生變化，脫歐的發展將難以預測，鎊匯可能要再試１﹒２６。

意大利提交的財政預算案很大可能被歐盟駁回，而意大利民粹主義執政聯盟現時立場強硬，

雖然當地的融資成本有所回落，但市場繼續注視事態的發展，歐元表現偏軟，有機會再考驗

１﹒１３水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１５１０ １﹒１３５０ １﹒１５６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０５０ １﹒２９２０ １﹒３１００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

