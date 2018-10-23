【本港樓市】代理：５０指標屋苑上周買賣４６宗，連續兩周回升

《經濟通通訊社２３日專訊》綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港５０個指標屋苑於上周（

１５╱１０ ２１╱１０）共錄４６宗買賣個案，較前周（８╱１０ １４╱１０）的３５宗上

升３１％，連升兩周，進一步擺脫九月中的最低迷時期。利嘉閣地產董事陳大偉表示，市況持續

膠著一段較長日子，二手業主陸續接受現實，擴大議價空間吸引買家回流，刺激指標屋苑上周交

投在低基數下反彈回升。



＊九龍區交投按周大升４５％＊



按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線上升。當中，港島區交投量

重返雙位數字，該區８個指標屋苑上周暫錄１０宗買賣，按周增加３宗或４３％。九龍區方面，

２１個指標屋苑上周共錄１６宗交投，較前周的１１宗大升４５％，跑贏另外兩區。至於新界區

２１個指標屋苑上周共錄２０宗買賣，較前周的１７宗略增１８％，升幅為三區之中最遜色者。



＊零成交屋苑減至２２個＊



另外，在全港５０個指標屋苑當中，上周共有２２個屋苑錄得「零成交」，較前周的３０個

減少逾２６％，當中港島區佔３個，而九龍及新界區則各佔９個及１０個。

陳大偉指出，發展商推盤步伐加快，短期內市場將有多個新盤同時登場，料新盤的定價會較

為克制，同時或使二手業主減價以挽留購買力，有助促進買賣成交，預期未來數周５０指標屋苑

交投可望穩中趨好。（ｃｌ）

