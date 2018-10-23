【本港經濟】９月整體通脹率升至２﹒７％，高於預期

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，今年９月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升２﹒７％，較８月份的相應升幅（２﹒３％）以及市場預期升２﹒６％為高。剔除所有政

府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在９月份的按年升幅（即基本通脹率）為

３﹒１％，較８月份（２﹒６％）為高，主要是由於學費上升和公營房屋租金上調所致。

在各類消費物價指數組成項目中，價格在９月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用

膳）（在綜合消費物價指數上升５﹒１％）、電力、燃氣及水（上升３﹒８％）和住屋（上升２

﹒９％）等。另一方面，耐用物品的價格在９月份錄得按年跌幅（下跌１﹒８％）。



＊首九個月基本通脹率為２﹒５％＊



以今年首九個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒３％，基本通脹率為２

﹒５％。在今年第三季，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒５％。

政府發言人表示，９月基本通脹率上升至３﹒１％，主要是由於公營房屋租金上調，以及一

年前推出的政府資助計劃的影響消退導致學費上升等特殊因素所帶動。前景方面，由於本地成本

隨？經濟持續擴張而上升，以及早前新訂住宅租金上升的影響將會繼續浮現，今年餘下時間的通

脹率或仍會有輕微的上升壓力。（ｃｌ）

