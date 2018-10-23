《再戰明天》港珠澳大橋三地同時通車，德州儀器及及波音派業績

《經濟通通訊社２３日專訊》明日（２４日），港珠澳大橋三地同時正式通車；德州儀器及

及波音派業績。



＊德州儀器及及波音明派業績＊



明日公布業績的美國大企業有德州儀器及及波音。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：１５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加

蓋文斯頓經濟發展聯盟第七屆年度經濟發展峰會的問答環節。

１：３０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話。

４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。



＊堪薩斯城儲行總裁埃文斯發表講話＊



明早６：１５ａｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯參加西北大學活動的問答環節。

８：００ａｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治在２０１８年Ｓｉｂｏｓ會議就「美國

支付系統」發表講話。

明午３：３０ｐｍ，瑞典央行宣布利率決定，將發布貨幣政策報告。



＊歐元區公布１０製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布８月領先指標及同時指標。

３：１５ｐｍ，法國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５４﹒８降至５４﹒７；綜合

採購經理人指數料由５４降至５３﹒９；製造業採購經理人指數料由５２﹒５降至５２﹒４。

３：３０ｐｍ，德國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５５﹒９回落至５５﹒５；綜

合採購經理人指數料由５５下滑至５４﹒８；製造業採購經理人指數料由５３﹒７降至５３﹒４

。

４：００ｐｍ，歐元區公布１０製造業採購經理人指數，料由５３﹒２回落至５３。歐元區

９月貨幣供應Ｍ３年率料維持於３﹒５％。



＊港珠澳大橋三地同時正式通車，東江環保派業績＊



在本港，明日上午９時，港珠澳大橋三地同時正式通車。

明行政長官林鄭月娥將於明日至周四（２５日）訪問北京和河北，財政司司長陳茂波、商務

及經濟發展局局長邱騰華、政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基隨行。

開股東會的公司；中國農林低碳（０１０６９）和英皇證券（００７１７）。

派業績的公司有：冠中地產（００１９３）、星亞控股（０８２９３）、Ｉ﹒Ｔ

（００９９９）、東江環保（００８９５）、海螺水泥（００９１４）、天津創業環保股份

（０１０６５）。（ｈｏ）

