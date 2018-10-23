【企業盈喜】粵海置地（１２４）料首三季業績扭虧，賺近１﹒８億

《經濟通通訊社２３日專訊》粵海置地（００１２４）發盈喜，預料截至９月底止首三季業

績扭虧為盈，錄得不少於１﹒８億元溢利，去年同期則錄虧損２７９萬元。

公司解釋，業績改善是由於收購代價較收購的淨資產公允值少，因此產生了暫定廉價收購收

益並列入損益表，期內亦錄得土地增值稅回撥。不過，所得稅項支出、可供出售金融資產的利息

收入減少等因素，部分抵銷了利好因素。（ｃｈ）

