《經濟通通訊社２３日專訊》利民實業（００２２９）發盈喜，預料截至９月底止首三季溢
利按年大幅增加８４％，主要受惠於推出一系列毛利較好的新產品，以及有效地控制營運成本。
公司預期於１１月１４日公布季績。（ｃｈ）
23/10/2018 17:22
【企業盈喜】利民實業（２２９）料首三季溢利按年升８４％
《經濟通通訊社２３日專訊》利民實業（００２２９）發盈喜，預料截至９月底止首三季溢
利按年大幅增加８４％，主要受惠於推出一系列毛利較好的新產品，以及有效地控制營運成本。
公司預期於１１月１４日公布季績。（ｃｈ）
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