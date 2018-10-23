《經濟通通訊社２３日專訊》阿仕特朗金融（０８３３３）發盈警，預期截至今年９月底止
九個月的未經審核溢利及全面收益將錄得大幅減少。
該公司指，期間之預期溢利及全面收益減少主要由於配售及包銷服務的收益由上一期間約
２５８０萬元大幅減少至本期間約８００萬元；經紀服務的佣金由上一期間約９８０萬元減少至
本期間約６２０萬元；及證券及首次公開發售融資的利息收入由上一期間約７９０萬元大幅減少
至本期間約２２０萬元。（ｋｙ）
23/10/2018 18:53
【企業盈警】阿仕特朗金融料九個月溢利及全面收益將錄得大幅減少
《經濟通通訊社２３日專訊》阿仕特朗金融（０８３３３）發盈警，預期截至今年９月底止
九個月的未經審核溢利及全面收益將錄得大幅減少。
該公司指，期間之預期溢利及全面收益減少主要由於配售及包銷服務的收益由上一期間約
２５８０萬元大幅減少至本期間約８００萬元；經紀服務的佣金由上一期間約９８０萬元減少至
本期間約６２０萬元；及證券及首次公開發售融資的利息收入由上一期間約７９０萬元大幅減少
至本期間約２２０萬元。（ｋｙ）
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