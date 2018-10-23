《小傳日記》強勁升勢如泡影，高追美夢終要醒！



《小傳日記》阿爺出盡馬力救市，除咗出口術穩定軍心外，人行增加再貸款同再貼現額度，

向「孖屐」釋放１５００億人仔，加埋減個人稅同針對股權質押嘅措施，滬Ａ場過去兩個交易日

勁彈１６８點，但咁強勁嘅表現最終只係鏡中花水中月，今日跌返６０點，令唔少神州缸友不勝

唏噓……

香江魚缸向來跟住Ａ場走，今日低開１３７點後愈潛愈深，之後唔少重磅藍戰士身先士卒成

為缸友掟貨「他屐」，大象（００００５）再創１６個月低，ＱＱ（００７００）更蒸發咗近半

成，魚缸下晝最多急瀉８３７點，低見２５３１５點，到最後埋單計唔見咗８０６點或３巴仙，

報２５３４６點，守唔住條十天線（２５６８５點），嘔返過去兩日嘅累積升幅６９８點有突。

主板成交９７１﹒７９億銀減少逾一成半。

滬指急回６０點或超過２巴仙，失守２６００關，收報２５９４點。國貨佬指數唔見咗

２５５點或超過２巴仙，報１０２３４點。



＊大象好失威小象同跪低，季績冇料到中移急回吐＊



魚缸氣氛再次變得黯淡，重磅藍戰士全線冇運行，企鵝今日身受重傷，蒸發咗近半成，報

２７７﹒８銀。生發發（００３８８）跌咗３巴仙，報２０９﹒６銀。中移動（００９４１）喺

噚日魚缸收工後放榜，首三季只係賺多咗超過３巴仙，績後仲要被富瑞踩多一腳，話佢成績差過

街坊聯通（００７６２），股價就咁冇咗近４巴仙，報７４﹒５銀。ＡＩＡ（０１２９９）跌咗

半成，報６１﹒６５銀。

雖然香江跟隨花旗國加息嘅步伐好似愈嚟愈近，但一班香江錢莊近排都係要持續受壓，大象

愈跌愈多全日唔見咗３巴仙，報６２﹒４銀，仲要係全日最低位兼創１６個月低。小象

（０００１１）同渣打（０２８８８）落後晒所有街坊，兩者都唔見咗超過３巴仙，報

１９６﹒９銀同５４﹒４銀。中銀（０２３８８）就蒸發咗近２巴仙，報３３﹒２５銀。



＊里昂褒申洲可進攻退守，體育用品股價衰無得估＊



個市跌到咁，一係就做晒「大閘蟹」，一係就有錢唔知買咩好，里昂日前就出個報告，點名

唱好申洲（０２３１３）「進可攻退可守」咁話！報告話雖然歐洲對柬埔寨紡織品實施關稅，但

，報８７﹒９銀，仲要係最佳藍戰士兼國貨佬，勁！互太紡織（０１３８２）今日都被細摩唱好

，收市升近３巴仙，報７﹒９５銀。但天虹紡織（０２６７８）就無咁靚仔啦，隨市下挫６巴仙

，報９﹒５５銀。

講起紡織，又點可以唔提體育用品股呢？安踏（０２０２０）日前就話５年內用唔多過１０

億港紙，用股份去獎勵員工，噚日股價都升得好好，今日就隨時回落，收跌逾２巴仙，報

３２﹒６銀。李寧（０２３３１）都瀉近５巴仙，報７﹒０５銀。另外，ＵＮＩＱＬＯ阿媽迅銷

（０６２８８）都回落近半巴仙，報３８﹒７銀。



＊大橋明開通賭股卻入冬，人仔再跪低鐵鳥好閉翳＊



萬眾期待嘅港珠澳大橋開通儀式已經如期喺今朝舉行，習大大亦一如外界所料「南巡」並出

席儀式。好可惜撞正中金出報告睇淡馬交博彩業，一眾濠賭股全線受壓。

中金話，出年實施嘅禁煙令將會影響貴賓博彩收入，而銀娛（０００２７）同新濠

（００２００）所受到嘅負面影響會更大，下調兩間公司嘅「他屐」至「持有」。前者急瀉近

８巴仙，報４３﹒４５銀，喺表現最差藍戰士，而後者亦重挫逾５巴仙，報１４﹒１銀。

金沙（０１９２８）同永利馬交（０１１２８）分別畀中金重申「買入」，但股價都要走下

坡。前者軟逾５巴仙，報３３﹒３銀；後者走低近６巴仙，報１６﹒７４銀。

人仔再度回落，油價又再走高，鐵鳥無奈要低飛，又真係陰公咗少少。東航（００６７０）

急降近８巴仙，報４﹒２１銀。南航（０１０５５）亦軟近４巴仙，報４﹒２１銀。國航

（００７５３）下滑逾３巴仙，報６﹒５３銀。



＊售房很懊惱內房急回吐，跌市無追捧內需佬惶恐＊



內房股噚日有個小陽春之後，今日都要齊齊回吐，加上基本面無轉好過，中金發表報告話，

神州６０個城市本月新房銷售面積同比增長２巴仙，升幅低過９月份嘅３巴仙，所以話，內房又

有咩理由升呢？碧桂園（０２００７）全日跌超過５巴仙，報７﹒９銀。潤地（０１１０９）唔

見近７巴仙，收２５﹒４５銀。「四條三」恆大（０３３３３）就爆抵押傳聞，要以香江商廈物

業抵押集資１１７億銀，償還海外債務同派息，今日跌逾４巴仙，報１９銀。萬科

（０２２０２）同中海外（００６８８）跌近３巴仙，分別報２３﹒１５銀同２３﹒６銀。

一向喺跌市都有追捧嘅內需股食品股，今日似乎無咩著落，康師傅（００３２２）畀瑞信下

調佢「他屐」，由１８﹒２銀降至１２﹒２銀，維持「中性」評級，全日跌超過６巴仙，報

１２﹒０２銀；統一（００２２０）跟跌３巴仙，報７﹒９４銀；恆安（０１０４４）跌超過

１巴仙，報６３﹒８銀。蒙牛（０２３１９）報２３﹒９元，走低近４巴仙，萬洲

（００２８８）報５﹒７２銀，跌近６巴仙。請請！



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