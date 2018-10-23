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即市新聞

23/10/2018 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》實質利率

　　《宏觀銓局》全球市場出現拋售潮，在不同地區及多個投資類別皆見。其中一個理由也許是
美國實質利率終於轉為正數。自２０１８年第二季度以來，美國通脹率一直徘徊在２％左右。上
個月美國再加息至２﹒２５％時，美國實質利率轉為正值，乃２００９年以來的首次。聯儲局主
席的言論反映今年將至少再加息一次。除非美國通脹率在年底前升至２﹒５％，否則美國實質利
率在今年內應保持正值。即使如此，最近的市場調整應不會持續太久，因為市場通常都可以適應
更高息的環境。然而，投資者還是應該留意實質利率水平及上升速度。歷史告訴我們，當實質利
率升得過高或太快，都會令市場波動加劇。
　　我們一般把利率分為兩類：名義利率和實質利率。簡而言之，名義利率是銀行在貸款，按揭
和定期存款所用的利率。主要是名義利率不考慮通脹。相反，實質利率計算了通脹，而實質利率
就是名義利率扣除了通脹。因此，實質利率反映扣除通脹後獲得的實質回報。當實質利率較低或
為負值時，股票等投資產品會較吸引。投資者一般希望他們的投資能跑贏通脹。所以當實質利率
回升甚至回到正值時，資金或會流往存款。通常，正實質利率會吸引資本轉向儲蓄。反之就會轉
向投資。
　　美國近期的經濟數據仍然樂觀。９月份失業率下降至３﹒７％，為１９６９年以來的最低水
平。勞工市場緊張推高工資，造成通脹壓力，給予聯儲局加息理由。製造業數據在９月份下降至
５９﹒８，但仍屬穩步增長。到目前為止，美國標準普爾５００指數成分股中有２８家（佔市場
份額９％）公布了第三季業績。當中平均８６％的公司超過其盈利預測，７１％超出其銷售預期
。另外，由於強勁貸款需求和淨息差擴闊，美國三大銀行均錄得兩位數的利潤增長。摩根大通第
三季度盈利增加近２５％，花旗集團增長１２％，富國銀行增長了３２％。
　　儘管近日市場有調整，筆者對資產配置維持本來方向，仍然偏好美國與股票。十年前，即在
量化寬鬆政策之前，美股每年都有５－１０％的修正。目前的市場波動可以視為美國市場正常化
的一個過程。美國宏觀經濟繼續保持強勁走勢，其他地區則趨下行。企業盈利強勁加之利率上升
，令股票比債券更吸引；然而全球央行都放棄「量化寬鬆」，改行「量化收緊」，定會令市場會
更為波動。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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