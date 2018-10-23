Ａ股急回，港股全日挫８０６點報２５３４６，失二萬六兼穿十天線

《經濟通通訊社２３日專訊》中央在過去兩個交易日全力救市下帶動滬指反彈１６８點，但

外圍動盪加上人民幣走弱，中美貿易戰更未有降溫跡象，中港股市強勁升勢終究只是曇花一現，

港股今早低開１３７點後反覆受壓，騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股更急挫

近半成，港股午後跌勢大幅擴至最多８３７點，低見２５３１５點，最終全日收跌８０６點或

３﹒１％，報２５３４６點，失守１０天線（２５６８５點）及二萬六關兼抵銷過去兩日約

６９８點的累積升幅。主板成交９７１﹒７９億元，較昨日減少逾１５％。

國指收報１０２３４點，下跌２５５點或下跌２﹒４４％。上證綜指昨日急升１０４點後，

今收報２５９４，下跌６０點或下跌２﹒２６％。



＊匯控再創約１６個月新低，賭股未受港珠澳大橋開通消息刺激＊



重磅股全線受壓，匯控（００００５）挫３﹒０３％，報６２﹒４元，為全日最低位兼創約

１６個月新低。港交所（００３８８）跌２﹒９６％，報２０９﹒６元。騰訊走低

４﹒６％，報２７７﹒８元。中移動（００９４１）昨日收市後公布首三季業績，純利９５０億

元人民幣，增長３﹒１％，績後遭富瑞唱淡，指其表現較聯通（００７６２）差，今全日急挫

３﹒８７％，報７４﹒５元。友邦下滑４﹒６４％，報６１﹒６５元；聯通軟０﹒９％，報

８﹒８４元。

港珠澳大橋今日舉行開通儀式，惟濠賭股未能借相關消息炒上，銀娛（０００２７）挫

７﹒９５％，報４３﹒４５元，為表現最差藍籌。金沙（０１９２８）走低５﹒２６％，報

３３﹒３元。永利（０１１２８）跌５﹒８５％，報１６﹒７４元。新濠（００２００）下滑

５﹒２４％，報１４﹒１元。美高梅（０２２８２）跌３﹒５９％，報１２﹒３６元。

中資金融股方面，建行（００９３９）走低２﹒３６％，報６﹒２元。工行（０１３９８）

跌２﹒２４％，報５﹒２４元。中行（０３９８８）挫２﹒１％，報３﹒２７元。招行

（０３９６８）跌２﹒４４％，報２９﹒９５元。平保（０２３１８）軟０﹒７８％，報

７５﹒９元。國壽（０２６２８）走低２﹒５８％，報１７﹒３６元。



＊紡織股獲資金避險申洲冠藍籌，恆大擬抵押港商廈籌逾百億元＊



個別紡織股逆市上揚，申洲（０２３１３）獲摩通首予增持評級，目標價１０８元，全日走

高１﹒６２％，報８７﹒９元，為表現最好藍籌兼最佳國指成份股。同業互太紡織

（０１３８２）亦獲摩通首予中性評級，目標價８﹒８元，全日漲２﹒８５％，報７﹒９５元。

另外，摩通亦首予安踏（０２０２０）及李寧（０２３３１）增持評級，目標價分別為４０元及

８﹒６元，安踏全日隨市跌２﹒１％，報３２﹒６元；李寧挫４﹒６％，報７﹒０５元。

其他內需股亦全線受壓，康師傅（００３２２）遭瑞信降目標價，由１８﹒２元調低至

１２﹒２元，維持中性評級，全日急挫６﹒２４％，報１２﹒０２元。統一（００２２０）跌

３﹒０５％，報７﹒９４元。旺旺（００１５１）走低１﹒０２％，報５﹒８４元。蒙牛

（０２３１９）下滑３﹒８２％，報２３﹒９元。恆安（０１０４４）軟１﹒２４％，報

６３﹒８元。

內房股昨日全線造好後今出現回吐，潤地（０１１０９）跌６﹒６１％，報２５﹒４５元。

碧桂園（０２００７）挫５﹒３９％，報７﹒９元。中海外（００６８８）走低２﹒８８％，報

２３﹒６元。市傳恆大（０３３３３）計劃以香港商廈物業作抵押，融資約１５億美元

（約１１７億港元），恆大全日急挫４﹒４３％，報１９元。（ｔｔ）

