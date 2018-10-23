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23/10/2018 16:55

【大橋通車】逾十旅行團明用港珠澳橋，旅議會︰旅客需求很大

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋將於明天（２４日）早上９時正式通車營運，旅遊
業議會（旅議會）主席黃進達表示，通車首日將有超過１０個旅行團使用港珠澳大橋前往珠三角
地區，反映旅客對大橋的需求很大。
　　黃進達指，港珠澳大橋通車後，將大大縮短珠三角之間的交通時間，方便香港市民前往中山
、珠海、江門等珠三角地區；同時亦方便珠三角居民前往香港機場，轉乘飛機到世界各地。
（ｙｎ）

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