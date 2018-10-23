【大橋開通】王志民：港珠澳大橋建設為大灣區提供借鑑

《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋今日舉行開通儀式。香港中聯辦主任王志民接受中

央電視台訪問時表示，大橋建設是堅持一國之本，善用兩制之利。

他指，在建設過程中，不少事情都要粵港澳三地共同協商解決，這些經驗為推動大灣區發展

提供重要借鑑，讚揚港珠澳大橋連接香港與粵西等地，如打通大灣區的「任督二脈」。（ｃｗ）

