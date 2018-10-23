  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2018 16:09

【大橋通車】習近平：要「用好管好」大橋，為大灣區發揮重要作用

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平宣布港珠澳大橋正式開通。他之後巡視港珠澳
大橋，並會見大橋管理和施工等方面的代表。他表示，要高質量地建設好港珠澳大橋，全力打造
精品工程、樣板工程、平安工程、廉潔工程，又要「用好管好」大橋，為粵港澳大灣區建設發揮
重要作用。
　　習近平強調，港珠澳大橋建設創下多項世界之最，體現國家逢山開路、遇水架橋的奮鬥精神
，以及體現中國綜合國力、自主創新能力、勇創世界一流的民族志氣。（ｃｗ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事23/10/2018
【上海特寫】美人魚、球幕影院 探秘上海海昌海洋公園
生財有道23/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】中國燃氣受惠「煤改氣」國策 行業龍頭買得過！
FOCUS23/10/2018
【FOCUS】一橋飛架滄海變通途 七千萬人口灣區經濟帶引遐想
香港政情23/10/2018
【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式
國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN