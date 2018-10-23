《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平宣布港珠澳大橋正式開通。他之後巡視港珠澳
大橋，並會見大橋管理和施工等方面的代表。他表示，要高質量地建設好港珠澳大橋，全力打造
精品工程、樣板工程、平安工程、廉潔工程，又要「用好管好」大橋，為粵港澳大灣區建設發揮
重要作用。
習近平強調，港珠澳大橋建設創下多項世界之最，體現國家逢山開路、遇水架橋的奮鬥精神
，以及體現中國綜合國力、自主創新能力、勇創世界一流的民族志氣。（ｃｗ）
23/10/2018 16:09
【大橋通車】習近平：要「用好管好」大橋，為大灣區發揮重要作用
《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平宣布港珠澳大橋正式開通。他之後巡視港珠澳
大橋，並會見大橋管理和施工等方面的代表。他表示，要高質量地建設好港珠澳大橋，全力打造
精品工程、樣板工程、平安工程、廉潔工程，又要「用好管好」大橋，為粵港澳大灣區建設發揮
重要作用。
習近平強調，港珠澳大橋建設創下多項世界之最，體現國家逢山開路、遇水架橋的奮鬥精神
，以及體現中國綜合國力、自主創新能力、勇創世界一流的民族志氣。（ｃｗ）
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