《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋開通儀式今早舉行，明日（２４日）正式通車。前
行政長官、全國政協副主席梁振英在社交媒體表示，港珠澳大橋今天正式開通，形容「當日的夢
想今天已經成為現實」，並指其牽頭成立的「大灣區香港中心」將組織香港校長和師生「走大橋
，看珠西」。（ｃｗ）
23/10/2018 17:44
【大橋通車】梁振英指其創立的機構將帶港師生「走大橋、看珠西」
《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋開通儀式今早舉行，明日（２４日）正式通車。前
行政長官、全國政協副主席梁振英在社交媒體表示，港珠澳大橋今天正式開通，形容「當日的夢
想今天已經成為現實」，並指其牽頭成立的「大灣區香港中心」將組織香港校長和師生「走大橋
，看珠西」。（ｃｗ）
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