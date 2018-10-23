【大橋通車】梁振英指其創立的機構將帶港師生「走大橋、看珠西」

《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋開通儀式今早舉行，明日（２４日）正式通車。前

行政長官、全國政協副主席梁振英在社交媒體表示，港珠澳大橋今天正式開通，形容「當日的夢

想今天已經成為現實」，並指其牽頭成立的「大灣區香港中心」將組織香港校長和師生「走大橋

，看珠西」。（ｃｗ）

