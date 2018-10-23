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即市新聞

23/10/2018 17:11

《股金豐采－涂國彬》油價回吐漲幅，中線向上未變

　　《股金豐采》油價隨著供求改善，從低位漸反彈，今年以來走勢維持上行。１０月初，紐油
一度逼近７７美元，布蘭特油逼近８７美元，走勢強勁。
　
＊美沙關係，短期困擾＊
　
　　近日沙地記者案成關注點。事件反覆，不斷發酵，美沙關係受考驗，投資者有不同猜測。但
，畢竟沙地是美國軍火大金主，在中東協議和伊朗問題上，也是盟友，作為商人，特朗普心裏明
白利害輕重，同時又受黨內壓力等。
　　油價從高位回吐，一是美沙關係，恐怕短期困擾供應，雖然中長線應無大礙；二是近期公布
庫存數據連續急增，超出市場普遍預期；三是油價此前連漲四周，存在獲利回吐壓力。
　　紐油從月初高位開始加速下跌，跌至５０日線下方，連續下挫兩周，累挫６﹒７％，短線阻
力７０美元。油價目前窄幅波動，缺乏明確方向，正進行調整，百日線支持有力。布油面對回吐
壓力，短線８０美元附近上落，５０日線附近有承接。
　
＊高位震盪後，波幅續擴大＊
　
　　雖然過去兩周都跌，但上行趨勢未破壞，只是決定油價因素，並不只經濟因素的供求體現，
還有政治因素的戰略考慮，殊不簡單。
　　中長期而言，油價雖然未致馬上急升到１００美元，但高位震盪後，波幅進一步擴大，卻是
可以預見。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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