【Ａ股維穩】公司法修改股份回購規定，證監稱對穩定市場十分必要

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中華人民共和國公司法修正案（草案）昨

日（２２日）提請十三屆全國人大常委會第六次會議審議。為充分發揮公司股份回購制度的積極

作用，公司法修正案草案對相關規定作了修改完善。

現行公司法第１４２條規定，公司不得收購本公司股份，部分情形除外。中國證監會主席劉

士余在向全國人大常委會作說明時表示，在總結實踐經驗、借鑒國外有益做法的基礎上，對公司

法有關股份回購的規定進行修改完善，為促進公司建立長效激勵機制、提升上市公司質量，特別

是為當前形勢下穩定資本市場預期等，提供有力的法律支撐，十分必要。

劉士余解釋，將對第１４２條的修改完善主要從三個方面進行：

一是補充完善允許股份回購的情形。將現行規定中「將股份獎勵給本公司職工」這一情形修

改為「將股份用於員工持股計劃或者股權激勵」，增加「將股份用於轉換上市公司發行的可轉換

為股票的公司債券」和「上市公司為避免公司遭受重大損害，維護公司價值及股東權益所必需」

兩種情形，以及「法律、行政法規規定的其他情形」的兜底性規定。



＊簡化股份回購程序，補充規範要求＊



二是適當簡化股份回購的決策程序，提高公司持有本公司股份的數額上限，延長公司持有所

回購股份的期限。規定公司因將股份用於員工持股計劃或者股權激勵、用於轉換上市公司發行的

可轉換為股票的公司債券，以及上市公司為避免公司遭受重大損害、維護公司價值及股東權益所

必需而收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事

出席的董事會會議決議，不必經股東大會決議。因上述情形收購本公司股份的，公司合計持有的

本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。

三是補充上市公司股份回購的規範要求。為防止上市公司濫用股份回購制度，引發操縱市場

、內幕交易等利益輸送行為，增加規定上市公司收購本公司股份應當依照證券法的規定履行信息

披露義務，除國家另有規定外，上市公司收購本公司股份應當通過公開的集中交易方式進行。

此外，根據實際情況和需要，刪去了現行公司法關於公司因獎勵職工收購本公司股份，用於

收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出的規定。

