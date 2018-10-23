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即市新聞

23/10/2018 08:55

【Ａ股維穩】券商多渠道化解股票質押強平風險

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隨著Ａ股下跌，股權質押風險再次受到市場關注。《上海證券
報》報道，內地券商目前對上市公司控股股東做的股票質押項目處置非常謹慎，即便股價跌至平
倉線，也會給予最高９０日的追保期。追保期間只要正常付息就不會強行平倉。
　　報道引述某大型上市券商股票質押業務主管指，目前確實已出現多筆股票質押違約項目。不
同類型的違約項目有不同處理方式，大致分為三類：一是履約保障比例低於１３０％；二是到期
後無法正常購回的；三是上市公司發生了嚴重風險事件，股東無法提前購回的也被視為違約。
　　對於第三類項目，公司將通過各種方式要求股東還款，做財產保全等，最高可以給到９０日
追保期限。若期間履約保障比例上漲至追保線以上，則從關注類項目移至正常項目。
　　對於第二類項目，只要上市公司經營正常，公司會對質押股份作展期處理。
　　對於第一類項目，在上市公司經營正常的大背景下，因行情下跌導致質押股份履約保障比例
短期跌破平倉線的，只要客戶仍在正常付息，就說明客戶的流動性沒有出問題。那麼短期內，公
司質押的股份就不會在二級市場強行平倉。但券商會對此類違約項目的質押融資方提高融資利率

　　此外，除了傳統的提交其他資產如土地、非上市公司股權等追加保證金以外，為避免質押股
份被強平，券商也會採取其他處置方式，例如將股票質押的債權轉讓給第三方；幫助上市公司股
東尋找接盤方，通過協議轉讓的方式轉讓上市公司股權等。（ｌｃ）

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