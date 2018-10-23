【聚焦人幣】９月人幣國際支付佔比降至１﹒８９％，仍排全球第五

《經濟通通訊社２３日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）發布報告稱，９月

人民幣佔國際支付中的１﹒８９％，低於８月的２﹒１２％，但仍繼續保持其作為國內和國際支

付價值第五活躍貨幣的位置。

報告指出，若扣除歐元區內的支付，人民幣的國際支付佔比為１﹒１３％，亦低於８月的１

﹒２８％，仍維持排名第八水平。數據又顯示，主要貨幣的支付價值排名中，９月美元、歐元和

英鎊分別以３９﹒６６％、３４﹒６５％和７﹒２６％的佔比位居前三；日圓以３﹒５３％的佔

比排在第四。（ａｃ）

