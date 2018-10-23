《經濟通通訊社２３日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）發布報告稱，９月
人民幣佔國際支付中的１﹒８９％，低於８月的２﹒１２％，但仍繼續保持其作為國內和國際支
付價值第五活躍貨幣的位置。
報告指出，若扣除歐元區內的支付，人民幣的國際支付佔比為１﹒１３％，亦低於８月的１
﹒２８％，仍維持排名第八水平。數據又顯示，主要貨幣的支付價值排名中，９月美元、歐元和
英鎊分別以３９﹒６６％、３４﹒６５％和７﹒２６％的佔比位居前三；日圓以３﹒５３％的佔
比排在第四。（ａｃ）
23/10/2018 14:32
【聚焦人幣】９月人幣國際支付佔比降至１﹒８９％，仍排全球第五
《經濟通通訊社２３日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）發布報告稱，９月
人民幣佔國際支付中的１﹒８９％，低於８月的２﹒１２％，但仍繼續保持其作為國內和國際支
付價值第五活躍貨幣的位置。
報告指出，若扣除歐元區內的支付，人民幣的國際支付佔比為１﹒１３％，亦低於８月的１
﹒２８％，仍維持排名第八水平。數據又顯示，主要貨幣的支付價值排名中，９月美元、歐元和
英鎊分別以３９﹒６６％、３４﹒６５％和７﹒２６％的佔比位居前三；日圓以３﹒５３％的佔
比排在第四。（ａｃ）
|生財有道23/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】中國燃氣受惠「煤改氣」國策 行業龍頭買得過！
|FOCUS23/10/2018
【FOCUS】一橋飛架滄海變通途 七千萬人口灣區經濟帶引遐想
|香港政情23/10/2018
【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式
|國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
|香港政情22/10/2018
【大橋通車】歷經多項考驗 9年「好事多磨」
|中國故事22/10/2018
越地林昭遠：杭州新盤未推致9月銷售跌 全年銷售目標肯定會完成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰